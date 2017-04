Estádio do Vale, a arma mortal do Novo Hamburgo

O Nova Hamburgo vem fazendo história em 2017. A equipe do Vale vem desbancando favoritos, inclusive o Grêmio nas semifinais do Campeonato Gaúcho, para buscar o título inédito de Campeão. O Noia chega a sua sexta final de Gauchão em toda história, a última havia sido em 1952, as outras finais foram 1942, 1947, 1949 e 1950, todas elas a equipe acabou sendo vice campeã.

Para tentar mudar essa história, os comandados de Beto Campos contam com um grande trunfo desta temporada, o Estádio do Vale. Jogando em seus domínios o Noia se mostrou imbatível neste Gauchão, foram seis vitórias e dois empates (ambos contra o Grêmio) em oito partidas.

Campanha do Anilado em números jogando em casa no do Gauchão;

Novo Hamburgo 1-0 Caxias;

Novo Hamburgo 1-0 São José;

Novo Hamburgo 4-1 Juventude;

Novo Hamburgo 4-1 Passo Fundo;

Novo Hamburgo 1-1 Grêmio;

Novo Hamburgo 1-0 São José;

Novo Hamburgo 1-1 Grêmio (Vitória nos pênaltis por 7x6).

6 VITÓRIAS 2 EMPATES 0 DERROTAS 14 GOLS MARCADOS 04 GOLS SOFRIDOS SALDO DE 10 GOLS PRÓ

Porém o Novo Hamburgo terá problemas para levar o segundo jogo da final para o Estádio do Vale, o regulamento do Campeonato Gaúcho exige que o Estádio precise de no mínimo 10.000 lugares para receber um jogo da final, hoje o Vale possui apenas 4.200 lugar. Com isso a diretoria corre contra o tempo para construir arquibancadas móveis e conseguir a devida licença do corpo de bombeiros para poder receber a final. Nas semifinais o Noia não conseguiu liberar pouco mais de 3.000 lugares que haviam sido colocados para o jogo contra o Grêmio.

Falando em capacidade, o Novo Hamburgo ainda tem o sonho de colocar em prática o projeto inicial do Estádio que foi inaugurado em 2008. Hoje o Estádio possui apenas a parte social e uma arquibancada móvel usada para a torcida visitante. O projeto inicial do Estádio previa ter arquibancadas no entorno do campo, totalizando 12 mil lugares.

Projeto inicial do Estádio do Vale. Fonte: Novo Hamburgo/Divulgação

Segundo o clube, por questões financeiras, o projeto só teve pouco mais de 30% concluído e no momento não há previsão para que sejam retomadas as construções para deixar o estádio conforme o projeto. Dada a campanha do clube no Gauchão 2017, contudo, o assunto já voltou para a pauta.

– Estão começando a surgir manifestações de novo. O pessoal acha que deveríamos voltar a pensar nessa ampliação. Não desistimos. Só está em stand by. Mas, para esse ano, ainda não há nada – comentou Rafael Weber, vice-presidente de Patrimônio do clube.

Com o sonho do Estádio e a conquista do Campeonato Gaúcho no horizonte anilado, o Noia busca começa a luta pelo título neste domingo, dia 30 de abril, no Estádio Beira Rio contra o Internacional e torce para que o jogo da volta seja confirmado no Estádio do Vale para fechar com chave de ouro o Campeonato