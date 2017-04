Ferroviária deslancha no segundo tempo e goleia Vitória-BA pelo Brasileirão Feminino

Foto: Lucas Tannuri/ALLSPORTS

Na tarde desta quarta-feira (26), em confronto válido pela 9ª rodada do do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2017, a Ferroviária, depois de derrota para o Santos na rodada anterior, goleou o lanterna Vitória-BA na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo placar de 5 a 1, o que a fez voltar a vencer após duas partidas.

As Guerreiras Grenás somam agora 14 pontos e ficam na 4ª colocação, já as Leoas da Barra continuam amargando o último posto do grupo e com apenas um ponto. Na próxima rodada, as paulistas fazem o duelo caseiro com o São José, no Martins Pereira, enquanto a equipe baiana mede forças com o Santos, no Barradão, em Salvador. Ambos os jogos serão na próxima quarta-feira (3), às 15h.

O primeiro tempo foi bastante movimentado e, com 12 minutos, Pati deu um belo chute da entrada da área e abriu o placar. Com chances perdidas pelos dois lados, as equipes se alternavam em jogadas bem trabalhadas no setor ofensivo. Aos 26 minutos, a capitã Isabela deixou tudo igual para o Vitória em bela cobrança de falta. Antes do intervalo, a Isabela grená, com um golaço de bicicleta, recolocou as paulistas em vantagem.

Na segunda etapa, a Ferrinha dominou completamente as ações pelo ataque e levando perigo à meta adversária em diversas oportunidades para sacramentar a vitória. Tábatha, aos 28 minutos ampliou o placar, pegando a sobra na pequena área. A camisa número 19, dois minutos depois, fez seu segundo gol na partida e, antes do apito final, fez o seu hat-trick, marcando desta vez de cabeça e selando a vitória do time de Araraquara.

Corinthians aplica sonoros 7 a 1 e assume liderança provisória

Em outro jogo do mesmo horário, pelo Grupo 1 do certame nacional, o Corinthians não tomou conhecimento do Vitória-PE e atropelou por 7 a 1. A partida foi realizada na Arena Barueri, em São Paulo, e a equipe paulista assumiu a liderança provisória, pois o Iranduba-AM ainda joga na rodada.

Byanca Brasil foi o destaque do jogo com três dos sete gols corintianos (Foto: Mauro Horita/ALLSPORTS)

No primeiro tempo, Gabi Nunes abriu a contagem com 14 minutos e Byanca Brasil, um minuto depois, ampliou. Bruna Natieli, contra, aos 28 e Byanca de novo, desta vez de pênalti aos 41, deixaram o resultado bem favorável. Na etapa final, o melhor ataque da competição seguiu pressionando e Amanda ampliou aos 16 minutos. Byanca anotou hat-trick aos 27 e Alana, aos 34, fechou o placar. O tento de honra ficou a cargo de Paloma, marcando em cobrança de falta o gol mais bonito da partida aos 19 minutos.

Na próxima semana, as equipes voltam a campo na quarta-feira (3), às 15h, em duelos válidos pela décima rodada. As alvinegras vão a Recife enfrentar o Sport, enquanto que as Tricolores das Tabocas receberão no Barbosão, em Chã Grande, o Iranduba, outro time que está na briga pela ponta da tabela.

Outros jogos da rodada

Flamengo 2x3 Rio Preto (Juliana, Jane; Darlene 2x, Mônica)

São Francisco-BA 3x0 Grêmio

Audax 1x1 Kindermann (Bebel; Bruna)