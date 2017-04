Novo Hamburgo: o planejamento que levou o clube à final do Gauchão

Foto: Adilson Germann / ECNH

Talvez a maior surpresa do Campeonato Gaúcho 2017 foi a grande campanha do time do Novo Hamburgo. Em outras edições da principal competição do estado outros clubes do interior também fizeram boas campanhas, mas o Novo Hamburgo liderou o Gauchão desde a primeira rodada chega na decisão da competição com a vantagem de decidir em casa, onde ainda não perdeu na temporada.

O Novo Hamburgo entrou na temporada 2017 com muitas dúvidas. Uma delas era quanto a presidência do clube. Como o Nóia não tinha um Presidente definido, outra dificuldade que surgiu foi sobre a montagem do elenco. Com o orçamento baixo o clube não sabia se iria conseguir montar um time e um elenco. Primeiramente a ideia era montar um time e um reserva para cada setor.

Com a situação executiva definida o clube criou critérios rígidos para a contratação de atletas. Segundo Everton Cury, vice-presidente de futebol do clube, o Novo Hamburgo já tinha uma base de jogadores e foi contratando somente o necessário. A montagem do elenco foi realizada com o auxílio do técnico Beto Campos. Além do futebol, o Novo Hamburgo também avaliou pelo extracampo dos novos atletas. O Nóia precisava formar um elenco que não desse muitos problemas.

O Novo Hamburgo dividiu seus objetivos por etapas no Gauchão 2017. Enquanto muitos colocavam o clube como possível rebaixado, o Nóia pensava primeiramente em se classificar. O objetivo de classificar ficou mais fácil por conta do início avassalador do clube na competição. Foram seis vitórias nas seis primeiras rodadas. O clube também achou importante ficar entre os quatro primeiros, para levar as decisões para o Estádio do Vale.

O clube atuou oito vezes no Estádio do Vale neste Campeonato Gaúcho. Foram seis vitórias e dois empates. O Novo Hamburgo marcou 23 gols na competição, 14 foram em seus domínios. Outro número que chamou a atenção foi o desemprenho do Nóia atuando contra a dupla GRE-NAL. Diante do Grêmio foram três jogos e três empates em 1 a 1. Já diante do Inter foi apenas um jogo e com vitória Anilada, por 2 a 1, em pleno Beira Rio.

Durante toda a competição o Novo Hamburgo manteve uma regularidade. Nem mesmo os tropeços nas últimas rodadas tiraram o clube da liderança. Na segunda fase o Novo Hamburgo contou com a força do Estádio do Vale para eliminar seus adversários.

Beto Campos também é peça chave para o sucesso do Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho. O trabalho de Beto sempre agradou o vice-presidente do Nóia e nessa temporada os dois acabaram trabalhando juntos. Com sua maneira calma e tranquila, Beto Campos ganhou a confiança total do elenco do time Anilado. Ainda segundo Everton Cury, Beto Campos é um cara muito simples e costuma tomar decisões em conjunto, buscando sempre o melhor para o clube. Beto Campos foi o técnico responsável por trazer o Caxias de volta para a elite do Gauchão.

Não foi um único acerto que colocou o Novo Hamburgo na final do Campeonato Gaúcho de 2017, foi um conjunto de boas decisões. Desde a hora de formar o elenco até a hora em que os atletas entram em campo. Planejamento, trabalho, foco e união, assim o Novo Hamburgo chegou na final do Gauchão.