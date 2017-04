Sou do ouro, eu sou vocês

(Foto: REUTERS)

O Brasil demorou muito tempo para se consolidar como força na Libertadores. Da primeira edição (1960) até 1991, apenas o Santos de Pelé (duas vezes, em 1962 e 63), o Cruzeiro (1976), o Flamengo (1981) e o Grêmio (1983) levantaram a taça. Depois do bicampeonato do São Paulo em 1992/1993, Grêmio (1995), Cruzeiro (1997), Vasco (1998), Palmeiras (1999), novamente o São Paulo (2005), Internacional (2006 e 2010), Santos (2011), Corinthians (2012) e Atlético Mineiro (2013) já foram campeões. São 12 títulos em 25 anos, praticamente um ano sim, um ano não.

Durante muito tempo, uma via de mão dupla estabeleceu um desempenho ruim dos brasileiros no torneio: nossa incapacidade de enfrentar adversários estrangeiros gerou um dito desinteresse e nos fez conferir certa desimportância ao campeonato; o dito desinteresse nos impediu de jogá-lo como se deve. Não sei quem veio o primeiro, o ovo ou a galinha, mas não é isso que importa aqui.

O que vale é que depois de anos de derrotas e mais derrotas, o Brasil construiu uma narrativa muito peculiar para justificar o domínio dos argentinos e uruguaios. Embora estivéssemos todos aqui no subúrbio do mundo, dividimos o continente em uma América “selvagem” (a deles) e uma América “civilizada” (a nossa). Nos convencemos de que jogos de Libertadores envolvem invariavelmente a técnica brasileira contra a pancadaria e a violência da América Espanhola. É preciso fazer justiça: não se trata de narrativa completamente inventada. De fato, em seus primórdios a Libertadores foi quase que uma carnificina futebolística, especialmente contra os brasileiros. Mas os anos foram passando, nós fomos ficando um tanto escolados nessa arte que é jogar o torneio, e começamos a ganhar.

E, naturalmente, continuamos a perder. Assim é o futebol. Mas não aqui. Antes de cada confronto, as mesas redondas sempre tratam de deixar claro que o time brasileiro é sempre “muito superior” (ainda que a maioria na mesa não tenha visto nenhum jogo do oponente) e que deve se preocupar apenas com a “catimba” e a “violência” do adversário. Quando não há final feliz e o time daqui perde, é hora de recorrer a clichês historicamente toscos e afastados da realidade atual.

Na pancadaria de ontem na partida entre Peñarol e Palmeiras, algumas dessas narrativas ficam muito claras. O mandamento número 1: se há uma briga, nunca os brasileiros foram responsáveis por ela. Lembro bem que em 2011 o Santos foi campeão em cima do próprio Peñarol e logo depois do jogo uma pancadaria generalizada se instaurou no Pacaembu. As emissoras de TV e os comentaristas bradavam que os uruguaios não sabiam perder e estavam estragando a festa dos “Meninos da Vila”. Logo depois se descobriu que tudo começou quando um santista, filho de um delegado, invadiu o campo e provocou os jogadores do Peñarol — não, não justifica qualquer violência, mas já muda razoavelmente o teor da história.

Ontem, uma vez mais a imagem perdeu qualquer relevância diante da insana tentativa de criar bonzinhos e vilões. Ainda que todos os replays mostrem claramente o palmeirense Felipe Melo agredindo umadversário, fez-se de tudo para justificar a atitude que, se ainda existir o mínimo bom senso na Conmebol, tirará Felipe desta edição da Libertadores. “O time inteiro veio pra cima dele”, diz o argumento mais repetido. As imagens são claras: Fernando Prass e vários jogadores uruguaios discutem. Um deles corre em direção a Felipe Melo. Entre este jogador (Míer) e o brasileiros pode-se observar quatro seguranças do Palmeiras.

Felipe Melo, então, “corre” virado para Míer e o chama para a briga. Tanto é assim que o companheiro Zé Roberto tenta, em vão, afastá-lo. Quando Míer (e só Míer), fura o bloqueio, Felipe está ali esperando e acerta um soco nele. Só aí o time do Peñarol, de maneira inaceitável, parte todo em direção aos jogadores do Palmeiras e a confusão atinge todo o estádio, incluindo as arquibancadas. Estão todos errados ali. Todos merecem vaias. Mas, se fosse o contrário, qual seria a narrativa por aqui? Felipe Melo, jogador sem o menor equilíbrio mental para exercer a função (em qualquer torneio), é um barril de pólvora que deve ser repudiado pela torcida e por quem analisa. Mas, não. Foi aplaudido e quase canonizado: “o que ele poderia fazer?”, perguntam os frades brasileiros. Ainda que tivesse havido de fato uma perseguição em massa, dar um soco em um jogador fosse afastar todos os outros 20 oponentes de perto dele.

É aí que entra outra lógica absurda e, ao mesmo tempo, simples de explicar. O futebol é o puxadinho que o Século XVIII guarda em 2017. Na Libertadores, principalmente. É a lógica do “ser homem”: pra “ser homem” tem que dar porrada; “homem” não apanha calado; “homem” tem que dar o primeiro soco. Homem, homem, homem. Um discurso tosco, infundado, de quem ainda não chegou à civilização. Perder um jogo é triste, mas apanhar fisicamente soa pior para o jogador médio. Parece ferir um ego inexplicável do macho-alfa que é o jogador de futebol e que o torcedor reproduz a ponto de criticar aqueles que “fogem do combate”, como se esses marginais que trocam socos e pontapés tivessem qualquer vestígio de armadura de guerreiro. Não à toa os torcedores prosseguiram o combate nas arquibancadas. Não à toa uma boa parte deles acha que aquele não é um ambiente para mulheres, homossexuais ou “fracos”.

E assim o Palmeiras, dono do melhor elenco da América do Sul e um dos favoritos ao título, vai criando guerras que dão um ar de nobreza a uma campanha ruim. Sim, o Palmeiras tem ótimos 10 pontos. Sim, o grupo é ridículo e não dá pra aceitar que o favorito ao título não consiga se impor a nenhum adversário em um grupo que sequer tem outro time habilitado para jogar, sei lá, as quartas de final. Sim, o Peñarol é tradicional e tem cinco títulos. Sim, o Peñarol é hoje um time de último escalão na Libertadores. Se classifica quase todo ano porque joga um dos piores campeonatos da América do Sul, mas desde o vice-campeonato de 2011 não passa pela fase de grupos e empilha vexames.

Iludindo-se com as vitórias pseudoépicas que na verdade mostram um time desorganizado defensivamente e com pouca criatividade, o palmeirense aplaude Felipe Melo. A cada aplauso o rastilho de pólvora fica menor. Felipe Melo é o jogador que acaba com a Libertadores de um clube. Não por falta de qualidade, mas por falta de equilíbrio mental. É sempre um jogador na iminência de ser expulso. O futebol pelo menos nos dá de presente a hipocrisia de rejeitar os brigões com um cartão vermelho enquanto a bola está rolando, mesmo que o aplauda se tudo acontecer depois do apito final.

Mas existe algo ainda mais preocupante nas narrativas estabelecidas ontem pelos comentaristas em geral. É fato que sempre nos colocamos em posição de superioridade aos vizinhos sul-americanos, mas de uns tempos para cá isso ganhou uma outra proporção. Já reparou como os brasileiros, especialmente os dirigentes, adoram repetir que “é por isso que a Champions League é o maior campeonato do mundo” ou coisa parecida? Pois então. O Brasil deixou, pelo menos no futebol, a fase da “América Civilizada”. Agora nós queremos nos pintar como a Europa. É como se a Libertadores tivesse um país de Champions League e nove tribos selvagens que temos o desprazer de enfrentar para atingir a glória continental.

Fizemos meia dúzia de estádios modernos para enriquecer donos de empreiteiras (causando rombos nos cofres públicos) e já nos sentimos o primeiro mundo futebolístico, ainda que raramente consigamos colocar mais de 30 mil pessoas nesses estádios. Nossos times figuram entre os que mais possuem seguidores em redes sociais e sócios torcedores e, tarados por números brutos que somos, enfiamos na cabeça que estamos no nível do Real Madrid, mesmo com arrecadações ridículas vindas do marketing e desses programas de sócio torcedor. Temos um campeonato razoavelmente organizado, o único que se aproxima das principais ligas do mundo em formato e, por isso, consideramos os vizinhos um fardo que, envergonhados, temos que carregar.

Pois que fique claro de uma vez por todas: não, nós não somos. Nós somos iguais aos nossos vizinhos. Felipe Melo, Luis Fabiano, Romário, Edmundo… Não faltam exemplos de brasileiros que partiram para a violência verbal e física ao longo dos tempos. Tanto que teve torcedor (e comentarista!) dizendo que ontem sim o Palmeiras mostrou “sangue de campeão”. Ainda ontem muita gente (e eu me incluo nessa lista) também pediu que o Peñarol fosse excluído das competições da Conmebol por dez anos. Curiosamente ninguém lembrou que o Corinthians ainda deveria estar cumprindo essa pena em 2012, quando foi campeão invicto seis anos depois de sua torcida destruir o Pacaembu em cenas muito piores que as de ontem após uma eliminação para o River Plate. Só para ficar em um exemplo.

É curioso, por exemplo, como nós nos julgamos até mesmo donos absolutos da verdade. Ontem, o Palmeiras fez denúncias gravíssimas. Acusou o Peñarol de ter obstruído passagens e fechado portões para “encurralar” os palmeirenses em uma situação de absoluto perigo. A imprensa brasileira cumpriu o seu papel e colocou 200 microfones em cada jogador ou dirigente que quisesse contar o que aconteceu. Corretíssimo. Mas onde estavam esses microfones na final da Copa Sul-Americana de 2012, quando o Tigre fez acusações muito parecidas contra a Polícia Militar de São Paulo? Estavam nas bocas de comentaristas que, antes mesmo de saberem de fato o que havia acontecido (como não sabiam ontem), debocharam e acusaram o Tigre de não voltar pro campo por medo de levar uma goleada do São Paulo, que já vencia absoluto por 2 a 0. Por que? Porque a palavra de argentino não vale nada. Só a nossa. Alguém mente na Champions League? Não. Mas no Uruguai, na Argentina… Tudo catimbeiro, fazem tudo para ganhar no grito!

Me perdoem os uruguaios, argentinos e demais vizinhos… Ali em cima eu disse que nós somos todos iguais. Não, não somos. Além de todos os defeitos, ainda somos arrogantes. Um noveau riche do futebol. Uma casa mais bonitinha, dinheiro saindo pelo ladrão (em um comparativo com os vizinhos, lembremos), cadeiras estofadas e pronto. Já nos achamos bons o bastante para bradar que a nossa parte na criação dessa Champions League sul-americana nós já fizemos.

Como somos patéticos. Patéticos como o treinador que exige que um jornalista revele sua fonte. Como um treinador que usa uma vitória contra um time muito mais fraco para desfilar ódio, mágoa e rancor contra esse mesmo jornalista. Como o ex-jogador, ex-comentarista e agora apresentador que pega carona nessa tragicomédia para exercer seu peleguismo e se vingar ainda deste jornalista por algo que aconteceu há 300 anos.

Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant começam Para Lennon e McCartney dizendo: “Eu sou da América do Sul”. E provocando: “Porque vocês não sabem do lixo ocidental”. Aqui no futebol brasileiro, nunca fizemos questão de bradar que somos da América do Sul. Pelo contrário: por muito tempo ganhar o campeonato do “lixo ocidental” na verdade funcionou como semifinal para o único jogo que realmente importa: o Mundial de Clubes, onde aí sim poderíamos cantar orgulhosos os versos finais de Para Lennon e McCartney: “Sou do ouro, sou vocês”. Agora embarcamos nessa mesmo que já estejamos longe do Mundial há algum tempo. Sou do ouro, sou vocês, Europeus. E eles sorriem enquanto entram em nossa área tabelando como bem entendem.