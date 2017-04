Santa Cruz vence Sport no Clássico das Multidões e abre vantagem nas semifinais

INCIDENCIAS: Semifinal da Copa do Nordeste 2017. Jogo realizado na noite deste sábado (29), na Ilha do Retiro, no Recife/PE.

Na noite desse sábado (29), o Santa Cruz, atual campeão da Copa do Nordeste, foi à Ilha do Retiro enfrentar o seu rival, o Sport. O ataque da Cobra Coral funcionou muito bem, no entanto, sem o volume da equipe de casa, que não conseguiu converter suas boas chances e posse de bola em gols propriamente ditos. O jogo acabou em 2 a 1 para os visitantes, que conseguiram sair na frente para chegar à final da Copa do Nordeste novamente.

Com a vitória tricolor, o Santa pode até sofrer uma derrota simples que segue em busca do bicampeonato regional. Ao Leão da Ilha, só resta triunfo por dois gols de diferença. Vitória por uma gol de vantagem apenas acima de 3 a 2. Placar repetido do primeiro confronto leva a disputa às penalidades máximas. O segundo e decisivo Clássico das Multidões vai ser realizado às 21h45 desta quarta-feira (03), no Estádio do Arruda, no Recife/PE.

Primeiro tempo equilibrado

O Sport começou o confronto bastante em cima, se impondo na sua casa. No entanto, não foi apenas dos mandantes que vieram as chances, muito pelo contrário. O equilíbrio foi a maior característica da primeira parte do clássico. Aos 9', Tiago Costa cobrou escanteio, Léo dominou e chutou de fora da área, levando perigo para a meta de Magrão. A primeira chance do Leão veio aos 17', quando Rithely subiu sozinho na área adversária e mandou para fora. Talvez a maior oportunidade aconteceu alguns minutos depois, quando Juninho recebeu sozinho e em condição legal e chutou em cima de Jacson, que encurtou o espaço do atacante e cresceu na frente do mesmo.

O Santa só voltou a levar perigo quando Tiago Costa avançou com velocidade e chutou para boa defesa de Magrão. Léo deu um bonito e forte chute de fora da área para mais uma intervenção do goleiro do Sport, que desviou para escanteio. Infelizmente para uns, felizmente para outros, não houve o que ele pudesse fazer quando Thomás avançou pela esquerda rapidamente e cruzou para a área: a bola passou por Halef Pitbull e acabou achando a cabeça de Léo, que marcou o gol.

A felicidade dos torcedores da Cobra Coral durou pouco. Dois minutos depois da abertura do placar, aos 37', Diego Souza recebeu uma alavanca de Tiago, que perdeu a passada e derrubou o camisa 87 na área. Com direito a paradinha, o ídolo rubro-negro chutou com friezaz no canto direito de Jacson e apagou as más impressões deixadas pelo pênalti desperdiçado no meio da última semana. Tudo igual no fim do primeiro tempo.

Quem não faz, leva

O domínio ofensivo do segundo tempo foi inteiramente do Sport, com direito a cabeçada sem perigo de Matheus Ferraz até chute fraco de André, mas nada conseguiu desempatar. Aliás, aplicou-se aí a regra máxima do futebol: quem não faz, leva. E o Sport levou. Aos 32', a equipe do Santa Cruz tirou uma bela jogada da cartola, até que André Luís partiu para cima e deixou para Halef Pitbull marcar o segundo gol tricolor e sair do jejum, apaziguando seu clima com a torcida. Aos 48', quando tudo parecia bem dizer encerrado, Reinaldo Lenis cometeu falta em Everton Santos e acabou por ser expulso. No desespero, até mesmo Durval foi ao ataque, mas nada aconteceu, foi assim que o jogo acabou. 2 a 1 para os visitantes.

Bahia e Vitória se enfrentam na capital baiana nesse domingo (30), e haverão de decidir o primeiro finalista da Copa do Nordeste. No entanto, o segundo será apenas decidido na quarta-feira, no Arruda, quando o Sport tentará tirar a diferença e virar o jogo, enquanto o Santa terá de se provar na frente de sua torcida para buscar o bicampeonato nordestino.