Regulamentos e vantagens: problemas na decisão do Campeonato Gaúcho 2017

É difícil inclusive começar o texto sabendo que muitos pontos devem ser debatidos ou, pelo menos, enumerados. O Campeonato Gaúcho 2017 termina da maneira mais polêmica e problemática possível. Até é bom não afirmar essa sentença, pois sempre pode piorar. Definições de regulamentos e seus respectivos cumprimentos encadeiam uma série de discussões. Entre as principais, está a definição do mando de campo para o segundo jogo da final entre Novo Hamburgo e Internacional. Além disso, existe a questão do Colorado estar com seus três goleiros inscritos na condição de lesionados. Grandes problemas e soluções distantes de agradar a todos.

Estádio do Vale ou não vale?

O Novo Hamburgo mandou todas as suas partidas durante a fase de classificação e nos mata-matas anteriores no Estádio do Vale, localizado em sua cidade, Novo Hamburgo. Entretanto, um trecho do regulamento do Campeonato Gaúcho 2017 impede que o mesmo, com capacidade inferior a 10 mil torcedores, seja sede da final do torneio. Isto porque o adversário em questão é o Internacional, pois se fosse uma final contra o Caxias, por exemplo, o Estádio do Vale estaria liberado sem maiores burocracias. Para melhor entender, segue o trecho retirado do regulamento da Federação Gaúcha de Futebol (FGF):

"ARTIGO 11 - A capacidade mínima dos estádios, que serão utilizados para as finais do “GAUCHÃO 2017”, quando na decisão estiver, ao menos um clube da chamada Dupla GRENAL, será de 10.000 (dez mil) espectadores. PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese do estádio, normalmente, utilizado por uma das equipes finalistas não atender o previsto no “Caput” do presente Artigo, esta deverá indicar outro estádio que atenda a capacidade mínima de pessoas e as normas de segurança e higiene exigidas para a realização de suas partidas num prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a definição dos finalistas. Caso o clube em questão não cumprir o prazo referido, a FGF determinará os locais das partidas em questão."

O mais triste da situação é estar prevista no regulamento desde o fim do ano de 2016. Os clubes do interior e da capital foram coniventes com o que assinaram. As próprias direções dos clubes do interior, muitas vezes pela ciência da dificuldade em arrecadar maiores rendas, acabam por vender os mandos de campo para contar com a ajuda financeira dos torcedores rivais, no caso, da dupla Gre-Nal. O próprio Novo Hamburgo não descartava mandar o jogo de volta da semifinal contra o Grêmio no estádio Beira-Rio, mas acabou sediando a partida em sua cidade.

O clube tentou liberar as arquibancadas móveis que aumentam a capacidade da casa anilada, mas a regulamentação, com o aval das autoridades, como Corpo de Bombeiros e Brigada Militar, é burocrática e o Nóia corre sério risco de realmente ficar sem sua casa na decisão. A alternativa viável é a partida ocorrer em Caxias do Sul, onde há muito mais colorados do que torcedores do Anilado do Vale, evidentemente. A pensar na campanha desenvolvida pelo Novo Hamburgo, o time da primeira colocação geral, melhor aproveitamento de pontos durante todo o campeonato pode atuar os dois jogos da final fora de casa: incrível.

Mais uma vez, é de deixar claro que a manifestação contrária ao estádio do Vale estava prevista no regulamento da Federação Gaúcha de Futebol. Dessa forma, percebe-se que a própria força dos dirigentes dos clubes interioranos não se faz presente, seja por não preverem essa situação, não quererem encará-la ou peitá-la ou simplesmente pela submissão de aceitar o mando e a vantagem dos maiores clubes. É válido lembrar sobre o estádio do Vale que o Internacional utilizou-o para partidas do Campeonato Brasileiro 2013, quando o Beira-Rio estava em obras. A liberação ocorreu em um processo acelerado.

O repúdio a esse tipo de restrição aos clubes do interior existe. O Estádio do Vale recebeu o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho, mas o acordo previa as restrições somente em passagem à final. Quantas vezes clubes menores foram prejudicados por esse tipo de regulamento? Em 1985, o Brasil de Pelotas precisou sair do seu estádio Bento Freitas para enfrentar o Bangu na semifinal do Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, no estádio Olímpico. Perdeu a classificação, a chance de disputar uma Libertadores da América e o título nacional. Pelo quê? Por regulamentos...

E a questão dos goleiros colorados?

A intenção de encerrar o texto com esse assunto em nada tem o objetivo de apagar ou desmerecer a discussão anterior, que inclusive encabeça a produção textual e possui mais linhas a respeito, tamanha a polêmica. Quanto ao Internacional, clube muito mais estruturado que o Novo Hamburgo e que em nada se dificulta em questões de mando de campo atualmente, pelo contrário, com seu nome presente no trecho do regulamento que restringe o próprio Nóia, o Colorado utilizou mal suas fichas de inscrição de atletas. Colocou apenas os três goleiros, que hoje encontram-se lesionados: Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e o jovem Keiller.

Sem um deles em condições físicas de 100%, o departamento médico colorado corre contra o tempo para recuperar ao menos um dos arqueiros para final. Assim como não se abre brecha no regulamento quanto ao mando de campo do Novo Hamburgo, abrir uma brecha para inscrição de mais um goleiro seria um equívoco. A alternativa do Inter é escalar um jogador de linha nessa posição na final, ou contar com a situação de risco de acelerar o processo de recuperação de um dos goleiros, com o perigo do atleta agravar sua lesão.

Na decisão, não há gol qualificado fora de casa. O jogo de ida terminou empatado em 2 a 2. Em caso de novo empate por qualquer placar, há disputa de pênaltis para apontar o campeão. Quem vencer a partida no tempo normal será o campeão gaúcho da temporada 2017.