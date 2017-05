Em jogaço, Iranduba vira contra Vitória-PE e retoma liderança do Brasileirão Feminino

Em jogo válido pela 10ª rodada do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro Feminino 2017, o Iranduba foi até Chã Grande enfrentar o Vitória-PE. No Barbosão, saiu com o triunfo de virada por 3 a 2, resultado que classificou matematicamente a equipe amazonense para a próxima fase da competição, com gols de Driely, Gláucia e Mariana; Thamirys e Geovana descontaram.

O Hulk chegou a 27 pontos e, com o tropeço do Corinthians, assegurou a primeira colocação do Grupo 1. Já o Tricolor das Tabocas, pior defesa do certame, continua amargando a última posição da tabela, somando apenas dois pontos conquistados, mas ainda vivo na luta para evitar o rebaixamento.

Na próxima rodada do torneio nacional, as amazonenses fazem mais um compromisso fora de casa, desta vez em Eldorado do Sul, contra o Grêmio às 15h da quinta-feira (11). Enquanto as pernambucanas vão a Caçador, em Santa Catarina, encarar o Kindermann no sábado (13), às 15h.

No primeiro tempo de partida, a equipe pernambucana explorou mais os contra-ataques e foi agraciada com dois gols em um curto intervalo de dois minutos. Geovana, em bela jogada pela direita, chutou firme para defesa da goleira Rubi, que em seguida, soltou a bola nos pés da Thamirys, que empurrou para abrir o placar aos 21 minutos. A mesma Geovana, em mais uma grande jogada, ampliou aos 22.

Com o placar adverso, o Verdão esboçou uma pressão ensurdecedora na segunda metade da etapa inicial, onde obteve resultado. Logo com 32 minutos, em falta a favor, uma jogada bem ensaiada. Djeni deixou a bola para Driely, que diminuiu o placar. Antes até do intervalo, depois de acertar a trave, Gláucia aproveitou o rebote e igualou o jogo.

Já na segunda etapa, a equipe da casa não voltou abalada por sofrer o empate e partiu para cima em busca da vitória. A goleira Rubi, todavia, estava inspirada e com brilhantes defesas, fechou bem o gol da equipe amazonense. Conferindo o famoso ditado do futebol de quem não faz, leva, o Hulk achou a vitória. Mariana, que acabara de entrar no duelo, virou aos 34 minutos e assegurou os três pontos das visitantes.