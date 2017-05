Rio Preto vence Foz Cataratas e assegura classificação às quartas de final no Brasileiro Feminino

Foto: Ferdinando Ramos/ALLSPORTS

Com aproximadamente dois meses sendo disputada, a fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino 2017 vai chegando ao fim e, por isso, os times vão definindo sua situação. No Grupo 2, um já está entre os classificados, que é o Rio Preto. Dentro do Anísio Haddad, venceu o Foz Cataratas por 3 a 1 e avançou às quartas de final, com os gols de Maiara e Gabi, duas vezes; Camila descontou, em partida realizada na tarde desta quarta-feira (3) pela 10ª rodada.

A vitória levou as alviverdes não apenas aos 27 pontos, mas também à próxima fase do certame nacional, se juntando ao Iranduba, que está no topo do Grupo 1. As paranaenses, por sua vez, caem à 6ª posição e e permanecem com 12 pontos ganhos, contudo distante da lanterna e praticamente sem possibilidade de descenso à Série A-2 em 2018.

As equipes voltam a campo, na 11ª rodada, apenas na próxima quarta-feira (10). Enquanto as paulistas vão enfrentar as conterrâneas do São José no Martins Pereira fora de casa às 15h, as Meninas Poderosas vão seguir longe de seus domínios, ao visitar o Vitória-BA, no Barradão, no mesmo horário.

Santos bate Vitória-BA de virada e também se aproxima de vaga

Santistas mostram forças fora de casa e derrotam as Leoas de virada (Foto: Ângelo Pontes/ALLSPORTS)

Outro clube que está próximo da classificação nas quartas é o Santos, pois foi valente ao visitar o Vitória-BA, no Barradão, em Salvador. Fora de casa, as Sereias não desistiram e venceram as Leoas, de virada, pelo mesmo placar que as rio-pretanas. Os gols foram marcados por Sole, duas vezes, e Maurine; Verena descontou.

O resultado positivo levou as santistas à vice-liderança da chave, agora com 25 pontos, dependendo apenas de si para avançar de fase. O time baiano, contudo, está bastante ameaçada e ainda luta para evitar cair à segunda divisão da categoria, uma vez que ocupa a lanterna e soma um ponto ganho, ficando seis atrás da Ponte Preta, primeiro acima na classificado e que surpreendeu o Flamengo nessa terça-feira (2).

Os escretes voltam a atuar, pela 11ª rodada, só na próxima semana. As baianas vão seguir em casa, ao receber o Foz Cataratas no Barradão às 15h da quarta-feira (3), enquanto as paulistas receberão o Flamengo na Vila Belmiro na terça-feira (9), às 17h, buscando se garantir na fase seguinte do torneio nacional antecipadamente.