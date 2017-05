FPF confirma árbitro de vídeo e data da final do Pernambucano 2017

Times iniciam caminhada pelo título do certame já neste final de semana (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Iniciado em janeiro, o Campeonato Pernambucano 2017 tinha como previsão encerrar neste mês de maio, porém a falta de datas do Sport, um dos finalistas, adiou a decisão para junho. Com isso, a finalíssima, a ser disputada em Salgueiro, será disputada apenas dia 18 do próximo mês. Os times iniciam a disputa nesse fim de semana, sendo o terceiro embate entre si. No último, empataram em 2 a 2 na Ilha do Retiro.

A novidade para os jogos decisivos do Estadual vai ser o uso do árbitro de vídeo, que já era previsto para o decorrer do certame, conforme foi aprovado no Conselho Arbitral ainda em 2016. A prática é inédita em todo o Brasil, mesmo que a criação seja brasileira e com lances capitais sendo analisados para corrigir eventuais erros de arbitragem.

Desenvolvido no país e apoiado pela Comissão de Arbitragem da CBF e da Escola Nacional de Arbitragem de Futebol (ENAF), o projeto visa dar maiores esclarecimentos sobre quatro situações essenciais ao árbitro principal: ser ou não ser gol/pênalti, expulsão indevida e identificação errada de jogador advertido.

Prática tecnológica será inédita no Brasil nos jogos decisivos do Pernambucano (Foto: Divulgação/CBF)

É esperado que não haja interferência em 100% das jogadas, uma vez que o lema é "mínima interferência, máximo benefício", tentando dar o mesmo ritmo e garantir as emoções vividas no futebol. O International Football Association Board (IFAB), órgão máximo da arbitragem, prevê que a atuação da tecnologia auxilie os profissionais, conforme afirmou o secretário-geral Lukas Brud.

"Nós, do IFAB, estamos muito satisfeitos com o progresso do Brasil nos últimos 12 meses. Nós acompanhamos a CBF, bem como a Federação Pernambucana durante toda a preparação, para que o primeiro teste com o uso árbitro de vídeo possa alcançar o sucesso esperado durante esses anos", declarou Lukas.

A entidade está orientando os experimentos com AV nas competições locais de 13 países: Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, Portugal, Qatar, República Tcheca e Turquia. A Fifa também está testando para o uso na Copa do Mundo, a ser realizada na Rússia, em 2018.