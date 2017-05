Jogo Brasil x Itália ao vivo online pela Copa do Mundo de Futebol de Areia (0-0)

A Itália nunca foi campeã da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Porém, em 2008 chegaram na final, mas terminaram com o vice-campeonato para o Brasil.

O Brasil busca o 14º título da Copa do Mundo de Futebol de Areia. O último título aconteceu em 2009. Em 2011, a Seleção Brasileira bateu na trave e terminou com o vice-campeonato diante da Rússia.

O vencedor do duelo entre Brasil e Itália enfrenta o vencedor do confronto entre Irã e Taiti na decisão da Copa do Mundo de Futebol de Areia.

Na semifinal, a Seleção Brasileira tem pela frente o melhor ataque da competição. Por outro lado, entre os semifinalistas, o Brasil tem a melhor defesa.

Nas quartas-de-final, o Brasil bateu Portugal por 4 a 3, com golaço de bicicleta de Rodrigo, que decidiu o duelo.

Já o Brasil, caiu no Grupo D, junto com Taiti, Japão e Polônia. A Seleção Brasileira venceu os três jogos, fez 20 gols e sofreu apenas 8.

Nas quartas-de-final, a Itália venceu Senegal por 5 a 1, no duelo dos melhores ataques - 25 gols cada.

A Itália, adversária do Brasil nesta semifinal, começou a Copa do Mundo de Futebol de Areia no Grupo B, junto com Irã, Nigéria e México. A 'Azurra' venceu os três jogos, fez 25 gols - melhor ataque da competição - e sofreu apenas 11.

A Copa do Mundo de Futebol de Areia 2017 está sendo disputada em Nassau, nas Bahamas.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Brasil x Itália pela Copa do Mundo de Futebol de Areia. A bola rola às 16h (de Brasília). Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!