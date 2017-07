Primeira fase da Série D tem contraste de Lusas: carioca invicta e paulista eliminada

A Portuguesa do Rio de Janeiro foi a única equipe invicta na primeira fase da Série D (Foto: Divulgação/AA Portuguesa Rio)

No último domingo (25), a Série D do Campeonato Brasileiro definiu os classificados para a segunda fase. Nessa primeira fase, foram 68 times divididos em 17 grupos, com quatro representantes.

Além dos líderes dos grupos, os 15 melhores segundos colocados também garantiram vaga na próxima fase. A última rodada foi marcada para às 18h para que os 34 jogos acontecessem ao mesmo tempo, evitando um conflito de interesses.

Um dos jogos mais importantes foi entre Desportiva-ES e Portuguesa-SP, o time paulista poderia ficar fora de competições nacionais desde o rebaixamento no “Caso Héverton”. Com a derrota por 1 a 0, o time lusitano está eliminado e agora terá apenas a Copa Paulista no segundo semestre.

Os estados que chamam mais atenção são: Bahia com três clubes classificados (Fluminense de Feira, Jacobina, Juazeirense). Acre, Pará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina conquistaram duas vagas. Um dos estados mais fortes em outras edições, Paraná e São Paulo conseguiram apenas uma vaga, assim como Espirito Santo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, Ceará, Tocantins, Amapá e Amazonas.

Cinco estados já estão fora da disputa da Serie D: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rondônia e Roraima.

Quando a divisão é feita por regiões, o Nordeste domina com 11 classificados, em segundo lugar vem o Norte com 7 clubes, depois vem o Sudeste com 6, Sul e Centro Oeste com 4.

Segunda fase

Para conseguir montar dois grupos com 16 clubes, o Villa Nova-MG foi o pior primeiro colocado e acabou indo para o Pote 2. Já o Inter de Lages-SC e a Desportiva-ES acabaram fora como piores segundos colocados gerais.

Na segunda fase, a Série D continua “regionalizada”, evitando viagens longas e desgastantes, atrapalhando o orçamento que já é pequeno para a competição. Qualquer clube que está na segunda fase, depende apenas de seis partidas para conseguir o acesso à Série C.

A partir de agora, a disputa será em jogos de ida e volta, o famoso “mata-mata”, o gol fora será critério de desempate. Os clubes que tiveram melhor campanha na primeira fase, decidem a classificação em casa.

Confira confrontos da segunda fase

Atlético-AC x São Raimundo-PA

Gurupi-TO x Princesa do Solimões-AM

Rio Branco-AC x Altos-PI

Santos-AP x São Francisco-PA

Guarany-CE x Parnahyba-PI

Globo-RN x Maranhão-MA

Juazeirense-BA x Campinense-PB

Fluminense-BA x Sousa-PB

América-RN x Comercial-MS

Ceilândia x Jacobina-BA

União-MT x URT-MG

Portuguesa-RJ x Aparecidense-GO

Boavista-RJ x Espírito Santo-ES

Operário-PR x Villa Nova-MG

São Bernardo-SP x Metropolitano-SC

São José-RS x Brusque-SC