Santos mede forças com Iranduba para chegar à decisão do Brasileirão Feminino

O Iranduba recebe o Santos, nessa quinta-feira (29), pela partida de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O jogo será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, às 21h e é esperado grande apoio do povo manauara.

O jogo de volta foi adiado do dia 5 para o dia 8 de julho porque o Iranduba teve duas jogadoras titulares - Djeni e Kamilla - convocadas para o amistoso entre Brasil e Alemanha, a ser disputado no dia 4. Portanto, o confronto se definirá no dia 8 às 15h, na Vila Belmiro.

Iranduba faz campanha histórica

Foto: Michael Dantas/AllSports

Em sua primeira semifinal da história, o Iranduba teve um grande desempenho na primeira fase. O Hulk terminou em segundo lugar no Grupo 1 com 36 pontos. Somou 12 vitórias e duas derrotas nos 14 jogos disputados, um percentual de 85% de aproveitamento. Foram 31 gols marcados e apenas 10 sofridos.

Avançou às quartas de final com o segundo melhor desempenho da competição e encarou o Flamengo. Na partida de ida, disputada no Rio de Janeiro, o time amazonense aproveitou melhor suas chances e abriu uma boa vantagem por 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Porém, o Iranduba vacilou e levou o empate já nos acréscimos da etapa final.

A decisão ficou para a volta em Manaus. Com recorde de público - mais de 15 mil pessoas na Arena da Amazônia -, o Hulk foi embalado por sua torcida. Garantindo mais um empate por 1 a 1, a equipe amazonense se classificou para sua primeira semifinal.

Santos domina o Grupo 2

Foto: Mauro Horita/AllSports

Já as Sereias da Vila cravaram o primeiro posto do Grupo 2 com 34 pontos. O Santos somou 11 vitórias, um empate e duas derrotas nos 14 jogos disputados, aproveitamento de 80%. Foram 28 gols marcados e apenas 10 sofridos.

Encarou e dominou o Audax nas quartas de final. Jogando fora de casa na ida, a equipe santista tomou conta da partida e fez 3 a 0, na Arena Barueri. A volta na Vila nem contou com gols e o simples empate em 0 a 0 garantiu as Sereias na semifinal.

Um dos destaques do elenco santista é a atacante argentina Sole Jaimes, vice-artilheira do Brasileiro Feminino com 14 gols.