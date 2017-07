Em confronto paulista, Rio Preto e Corinthians fazem primeira semifinal do Brasileirão Feminino

INCIDENCIAS: PARTIDA DE IDA DAS SEMIFINAIS DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO 2017 A-1, QUE SERÁ REALIZADA NO ANÍSIO HADDAD, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, EM SÃO PAULO

Nesta quinta-feira (29) às 17h, acontecerá o primeiro duelo da semifinal entre Rio Preto e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino 2017. A partida será realizada no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, em São Paulo.

Em partida subsequente a esta, será a vez do Corinthians receber o Rio Preto no próximo dia 9 de julho às 15h, na Arena Barueri. O segundo jogo da semifinal entre estas duas equipes foi remarcado para este dia, devido ao amistoso da seleção brasileira contra a Alemanha, a ser disputado no dia 4 do mesmo mês.

Rio Preto tenta avançar à terceira final seguida

Zagueira Siméia é o único desfalque da equipe (Foto: Ferdinando Ramos/AllSports)

Neste Brasileirão, o Rio Preto fez uma grande campanha no Grupo 2, onde terminou a fase de classificação na segunda colocação. Conquistou 31 pontos em 14 jogos disputados, obteve um aproveitamento de 73%, com 10 vitórias, um empate e três derrotas, marcou 37 gols e sofreu 13.

Com o quarto melhor desempenho dentre todos os clubes, avançou a fase de mata-mata para enfrentar o Kindermann. Na partida de ida, em Santa Catarina, o Jacaré saiu com uma vitória magra por 1 a 0, gol de Maiara. Já em São Paulo, em duelo bastante equilibrado, com chances dos lados, as rio-pretenses empataram em 1 a 1, Negona foi a autora do gol paulista.

Clube feminino tradicional no país, o Rio Preto vem de resultados importantes nos últimos campeonatos brasileiros. Foi campeão em 2015 contra o São José e perdeu a final em 2016 para o Flamengo. Desta forma, as alviverdes tentam chegar à decisão pela terceira vez seguida e contam com uma Darlene inspirada, artilheira da equipe no certame, com 11 gols.

Corinthians conta com artilharia histórica para chegar à decisão

Foto: Mauro Horita/AllSports

Dono de melhor campanha da primeira fase, o Corinthians avançou à fase de quartas de final em primeiro no Grupo 1. Obteve um aproveitamento de 88%, com 12 vitórias, um empate e uma derrota, em 37 pontos conquistados. Foi também o melhor ataque da competição com 46 gols marcados e apenas 7 sofridos.

Na segunda fase, travou um duelo com a Ferroviária. No primeiro confronto, em Araraquara, o Timão conquistou uma importante vitória por 2 a 1, gols de Byanca e Amanda. Já em casa, na Arena Barueri, as meninas do Corinthians não tomaram conhecimento das adversárias e aplicaram um sonoro 4 a 0, com gols de Tamires, Byanca, Juci e Paulinha.

Para este embate de semifinal, a equipe visitante conta com a máxima goleadora da competição, Byanca Brasil, que também é a maior artilheira de todos os tempos do Brasileirão, com 38 gols marcados. Fazendo dupla com Gabi Nunes, as duas juntas têm mais gols que todas as outras jogadoras do Timão somadas, são 26 tentos (15 de Byanca e 11 de Gabi) contra 25 das demais companheiras, além de um gol contra.