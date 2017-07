Caucaia goleia Cresspom e se garante nas semifinais da A-2 do Brasileirão Feminino

Foto: Jarbas Oliveira/AllSports

Nesta quarta-feira (28), o Caucaia-CE recebeu o Cresspom-DF, no Raimundão, no Ceará, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A-2 e goleou por 5 a 1, com gols de Damiana (3x), Rhayanna e Fafa, enquanto Beatriz descontou. Com este resultado, a equipe cearense avançou à próxima fase da competição em segundo lugar do Grupo 2 e agora vai medir forças na semifinal contra o Pinheirense.

O Caucaia concluiu esta primeira fase da competição, com 10 pontos conquistados, somando três vitórias, um empate e três derrotas, anotou 16 gols e sofreu 13. Já o Cresspom, deu adeus ao torneio, em quinto lugar, com cinco vitórias e duas derrotas, marcou 13 gols e sofreu 8.

O duelo começou bastante movimentado, com chances iniciais dos dois times. Nycole chamou a responsabilidade nos primeiros minutos e levou perigo em diversas oportunidades à meta da goleira Edleia, do Caucaia. Porém, foi Beatriz quem abriu o placar. Em cruzamento pela direita, a camisa 11 do Cresspom, subiu livre na pequena área para testar a bola para o fundo do gol, 1 a 0.

Após tomar o primeiro gol, o Caucaia passou a dominar as ações. Aos 25 minutos, Rhayanna aproveitou falha da arqueira Mariel e empatou a partida. Aos 35, a mesma Rhayanna fez bela jogada pela esquerda e lançou para Damiana, que só escorou para virar o jogo, 2 a 1. Antes do intervalo, Beatriz chegou a perder um pênalti para as brasilienses, mandando a bola na trave.

Na segunda etapa, logo aos 4 minutos, pênalti para o Caucaia. Fafa foi para a cobrança e não perdoou, 3 a 1. Minutos depois, Damiana, novamente, ampliou o marcador, 4 a 1. O Cresspom parecia não acreditar no resultado e estava completamente entregue em campo. Aos 37 minutos, outro pênalti foi assinalado para as cearenses e Damiana, destaque do jogo, deu números finais à partida.

Portuguesa termina primeira fase invicta

Foto: Paulo Pinto/AllSports

No outro jogo da classificada da chave, a Portuguesa, que já havia se garantido nas semifinais por antecipação há duas rodadas, derrotou o Aliança-GO, no Canindé, em São Paulo, por 2 a 1, com gols de Lucelia e Edna, já Vanessa marcou para as goianas. Agora, a Portuguesa vai encarar o Tirandentes na próxima fase.

A Portuguesa avançou para a próxima fase em primeiro no Grupo 2, com 90% de aproveitamento, somando seis vitórias, um empate e nenhuma derrota, anotou 12 gols e sofreu cinco. Já o Aliança-GO, se despediu do certame na sexta colocação, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas, em sete pontos conquistados, marcou 10 tentos e sofreu a mesma quantidade de gols.

As duas equipes entraram em campo com objetivos distintos, enquanto a Lusa apenas cumpria tabela, o Aliança precisava vencer e torcer por outros resultados na rodada para avançar à fase de mata-mata. O clube de Goiás saiu na frente, com gol de Vanessa e estava se classificando até então. Porém, as paulistas, sem perder no certame, tratou de virar o confronto e sair com mais três pontos na competição, Lucelia empatou o duelo e Edna garantiu a vitória.