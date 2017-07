Pinheirense e Tiradentes vencem seus jogos e garantem vaga na semifinal do Brasileiro A2

O Pinheirense goleou o JV Lideral por 6 a 0 (Foto: Raimundo Paccó/ALLSPORTS)

Das 16 equipes que deram a largada da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino, em maio, 12 se despediram na tarde desta quarta-feira (28). A primeira fase da competição chegou ao fim com a sétima rodada sendo disputada em oito cidades pelo país, todas as partidas com início às 15h30. Pelo grupo 1, avançaram Pinheirense (PA) e Tiradentes (PI) e, pelo Grupo 2, Portuguesa (SP) e Caucaia (CE) seguiram.

O cruzamento dos classificados dos dois grupos já definiu o chaveamento da semifinal do Brasileirão A2. Pinheirense e Caucaia fazem uma das semis, enquanto Portuguesa e Tiradentes duelam pela outra. Pelo grupo 1, as paraenses garantiram vaga com uma goleada por 6 a 0 sobre o JV Lideral, terminando a fase com 17 pontos, e as piauienses carimbaram a sua também com uma bela vitória: 5 a 1 para cima do Naútico, o que as deixou com 15 pontos.

Pelo caminho, ficaram Tuna Luso, Viana, JV Lideral, Duque de Caxias, Náutico e Mixto (grupo 1), além de América-MG, Adeco, Cresspom, Aliança, UDA e Botafogo-PB (grupo 2).

Pinheirense goleia em casa e avança em primeiro

O Pinheirense entrou em campo liderando o grupo 1 e encerrou seus compromissos na sétima rodada com uma atuação de gala no Aberlardo Conduru, em Belém. As paraenses derrotaram o JV Lideral por 6 a 0, chegando aos 17 pontos. Aos 14 minutos, Irley abriu caminho para a goleada, deixando o dela para as donas da casa. Dezessete minutos depois, Cintia ampliou o placar e, em cobrança de pênalti, Cassia fechou a conta do primeiro tempo aos 46.

Com 3 a 0 no placar, o Pinheirense não se acomodou, e Irley voltou a marcar, ainda aos sete minutos da etapa complementar. Aos 18, foi a vez de Andreia ‘buscar a bola no fundo das redes adversárias’ e, da mesma forma que encerrou o primeiro tempo, Cassia marcou aos 42 para finalizar de vez a extensa lista de gols da equipe no jogo: 6 a 0.

Tiradentes abre o placar e sofre empate, mas também aplica goleada

Logo abaixo do Pinheirense, chegou o Tiradentes, com 15 pontos. A segunda colocação do time foi selada com uma vitória para cima do Náutico por 5 a 1, no Lindolfo Monteira, em Teresina. Apesar do placar elástico, o time da casa conseguiu fazer o primeiro gol do jogo apenas aos 37 minutos do primeiro tempo, com Josikelle. O empate do time pernambucano três minutos depois, com Debora, não deu pistas do que viria em seguida.

As equipes foram para o intervalo com o jogo empatado em 1 a 1, situação alterada aos 29 do segundo tempo: Valeria fez gol e colocou o Tiradentes à frente outra vez. Aos 34, a atleta voltou a marcar, fazendo 3 a 1. De pênalti, Eliene ampliou um minuto depois e, já nos acréscimos, Ana Beatriz deu números finais à partida: 5 a 1 para o Tiradentes.