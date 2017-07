Rio Preto vira sobre Corinthians e abre vantagem nas semifinais do Brasileiro Feminino

INCIDENCIAS: Partida de ida da semifinal do Brasileiro série A1 2017, entre Rio Preto e Corinthians/Audax, realizado no estádio Anísio Haddad (Riopretão) em São José do Rio Preto, SP.

Uma partida que envolve o atual campeão da Copa do Brasil e o atual vice campeão brasileiro, apenas esses dois fatos já apontam o alto nível desse duelo. Não faltou emoção na primeira partida da semifinal entre Rio Preto e Corinthians, no final melhor para a equipe do interior que venceu por 2 a 1 e leva uma pequena vantagem para a partida de volta. Os gols foram marcados por Darlene e Jéssica pelo Rio Preto e Gabi Nunes balançou as redes pelo Timão. A partida de volta esta marcada para a Arena Barueri, no dia 09/07 (Domingo).

Corinthians sai na frente, mas Rio Preto busca o empate nos acréscimos

Rio Preto e Corinthians começaram o jogo com postura ofensiva, duas equipes consistentes, com grupos acostumados a decisões. O Rio Preto chegou com perigo primeiro, Letícia tabelou com Maiara e bateu cruzado, mas Lele defendeu. O jogo seguiu pegado, em um choque de cabeça Darlene precisou ser atendida fora do gramado. Poucos minutos depois o Rio Preto chegou com perigo novamente, Maiara tentou marcar por cobertura, mas a bola tocou a trave e foi pela linha de fundo. Após esse lance o Corinthians ficou mais ligado na partida, começou a criar bons lances e amadureceu o gol. E ele veio pelos pés de Gabi Nunes, após um chute cruzado de de Juci que desviou na zaga e sobrou pra camisa 11 do timão.

Logo na sequência, Darlene fez bela jogada e quase empatou para o Rio Preto, que mostrou que não se abalou pelo gol sofrido. A equipe do interior seguiu atacando e chegou a marcar o gol do empate com Maiara, que pegou o rebote do chute de Milene. As equipes já estavam organizadas para a saída de bola quando a assistente chamou o arbitro e após rápido bate papo o mesmo anulou o gol, causando grande confusão. Jéssica recebeu amarelo por reclamação e o jogo ficou tenso.

Já nos acréscimos novamente a arbitragem apareceu. Em uma jogada dentro da área Gabi Nunes acabou deslocando a atleta do Rio Preto, mas o arbitro marcou falta, apesar da grande reclamação das atletas. Darlene pegou a bola e, em chute colocado no canto marcou o gol de empate, deixando sua equipe em melhor situação para ao segundo tempo.

Rio Preto domina o jogo, mas perde muitas oportunidades

Os primeiros lances de perigo do segundo tempo foram do Corinthians, em um lance Byanca Brasil tinha o gol livre mas acabou acertando a trave. Porem, a postura ofensiva do Rio Preto impressionou na segunda etapa. Após um pequeno período de pressão corinthiana, o Rio Preto passou a dominar as ações, criou inúmeras oportunidades de gol antes de virar a partida, alem de cansar a equipe da capital. Em escanteio ensaiado, Letícia desviou na primeira trave, a zaga falou e Jéssica tocou para o fundo do gol.

O gol deu mais tranquilidade ao Rio Preto, que seguiu criando muito. Jéssica deu um belo lançamento para Darlene, que ficou cara a cara com Lele, mas bateu em cima da goleira corinthiana. Após esse lance Darlene precisou ser substituída, sentindo dores ainda da pancada recebida no primeiro tempo. Com isso as chances claras de gol acabaram diminuindo, mas a posse de bola do Rio Preto ainda era dentro do campo de ataque.

Já na parte final do jogo Lele fez duas defesas incríveis e salvou o Corinthians, primeiro Gabriele bateu cruzado, ela espalmou, sobrou pra Suzane que bateu e parou em Lele, a bola ficou dançando na pequena área e Monica ainda tentou mais uma vez, mas foi travada.

Adriana ainda tentou marcar por cobertura, mas ficou nisso. Vitória do Rio Preto por 2 a 1 e festa da torcida, que fez barulho durante todo o jogo.