Em momentos distintos, Oeste e Santa Cruz duelam para voltar a vencer na Série B

Vencer. Verbo que fugiu parcialmente da rotina de Oeste e Santa Cruz na Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Às 16h30 da tarde deste sábado (1º), na Arena Barueri, os times medem forças por reabilitação e visando reencontrar o caminho das vitórias na competição nacional. Os rubro-negros não vencem há seis partidas, enquanto que os corais acumulam três duelos de jejum.

No último sábado (24), diante do Ceará no Presidente Vargas, o Rubrão sofreu a única derrota - por 3 a 0 - na sequência negativa. O revés fez a equipe paulista ficar na vice-lanterna da Segundona e com 12 pontos ganhos, dividindo pontuação até com o Figueirense - 15º colocado - e à frente apenas do Náutico, último com somente dois.

A Cobra Coral, por sua vez, vem de um empate com o Figueirense na Arena de Pernambuco por 1 a 1. O resultado levou os pernambucanos à 9ª colocação, com 14 pontos, e os deixou com possibilidade de entrar no G-4 devido à proximidade dos adversários diretos na briga por uma vaga na elite.

Oeste vai com problemas no setor ofensivo

Dono do pior ataque - com seis gols marcados - e um dos clubes com o maior número de empates - seis no total - junto ao Luverdense, o time paulista tem problemas para montar a escalação. O treinador Roberto Cavalo não vai poder contar com o atacante Júlio Cesar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem com Erick, que seria substituo imediato, mas entrou no segundo tempo na rodada passada e acabou expulso.

A ausência dos atletas faz com que Gabriel Vasconcelos entre para ter a vaga ou Raphael Luz para modificar o esquema tático, promovendo a equipe ao 4-3-3. Outras substituições no Rubrão são na defesa, com os laterais-esquerdos Guilherme Romão - de volta depois de suspensão - e Ricardinho disputando um espaço.

No meio-campo, Velicka e Rodrigo Sam lutam para substituir Lídio, que também recebeu o terceiro amarelo e está de fora. Titular absoluto na lateral-direita, William Cordeiro admite a oscilação vivida no certame e diz que os adversários deverão passar por um momento ruim assim como seu clube.

"Nosso início foi bom e surpreendendo times bons fora de casa. Nossa equipe está bem encorpada, tivemos muitos empates, mas se não der para ganhar, é melhor não perder. A derrota para o Ceará nos deixou muito chateados, mas tenho certeza que vamos reverter essa situação. Após treinos fortes durante a semana, espero que a gente faça grande partida contra o Santa Cruz e possamos sair com os três pontos", disse o defensor.

Santa Cruz modificado para voltar a vencer

Sem vencer há três jogos, o Santa Cruz vai a campo modificado devido ao desgaste de algumas das peças que já vinham jogando como titular, todas essas do setor ofensivo. O meia Léo Lima se junta aos atacantes Bruno Paulo e André Luís como poupados por Adriano Teixeira para ir a campo por estarem com cansaço muscular.

No meio-campo, o comandante tricolor optou pela entrada de Derley e manteve Thiago Primão no setor de armação, agora isolado. Já na zona de ataque, o técnico decidiu por Augusto e William Barbio, que tiveram boa atuação na segunda etapa do empate com o Figueirense na Arena de Pernambuco.

Confirmando a escalação sem mistério, Adriano assegurou quem vai a campo ante o Rubrão e explicou o motivo das mexidas. Para Teixeira, o fato de Derley e Elicarlos já terem atuados juntos no Náutico pode vir a ser um fator favorável na questão de entrosamento, o que vai ajudar no confronto.

“O time está totalmente definido e é tudo que vocês viram durante os trabalhos da semana. Perdemos o Léo Lima, Bruno Paulo e alguns dos atletas por desgaste, porém temos dois que estão entrando bem. Nós avançamos o Primão e colocamos o Derley com Elicarlos, já que eles já se conhecem”, declarou o treinador.