Guarani vence fora de casa e volta à liderança da Série B

ABC e Guarani se enfrentaram na noite deste sábado (01), em Natal, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A equipe visitante levou a melhor, com um gol de Lenon, o Bugre venceu por 1 a 0. O Guarani volta para a liderança, enquanto o ABC entra na zona de rebaixamento.

O ABC com essa derrota, entra na zona de rebaixamento, com 12 pontos em onze jogos. O Alvinegro volta a campo pelo Brasileiro Série B na próxima terça-feira (04), contra o lanterna do campeonato, o Náutico, às 21h30, no Estádio Frasqueirão.

Com a vitória, o Bugre volta para a liderança da Série B, que havia perdido para o Juventude na terça-feira (27), as duas equipes estão empatadas com 22 pontos. A equipe paulista volta a entrar em campo em um confronto direito pela liderança, no próximo sábado (08), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 19h00.

Equipes tentam mas não saem do zero

Logo no inicio da partida, com 38 segundos, o Bugre já chegou com perigo. Genilson inverteu da direita para a esquerda e achou Samudio nas costas da zaga do ABC. O paraguaio domingou, mas se complicou todo com a bola e bateu para fora. Aos cinco minutos, o Guarani teve outra chegada. Evandro quebrou a linha de marcação do ABC com passe para Bruno Nazário. O meia tabelou com Eliandro, ajeitou e arriscou de fora da área. O goleiro do ABC teve que fazer uma defesa em dois tempos.

Aos 13 minutos, Cleiton tomou distância para cobrar falta, mas pegou torto na bola. Na sobra dentro da área, Erivélton desviou de primeira, mas Leandro Santos faz a defesa no meio do gol. Aos 26, Dalberto quase abriou o placar. O atacante aproveitou sobra de cruzamento desviado de Marquinhos Caldas e, na pequena área, bateu de canhota. A bola subiu demais sobre o travessão.

Aos 27, o Bugre respondeu com jogada de Nazário e Eliandro. O meia recebeu na entrada da área e deixou o atacante em condições boas de finalizar. Eliandro encheu o pé direito, mas Edson faz uma bela defesa. Edson mais uma vez fez uma grande defesa. Dessa vez aos 29 minutos, Jussani fez o trabalho de pivô e deixou com Bruno Nazário. Dentro da área, o meia ajeitou para a canhota e bateu rasteiro. Edson se agigantou e agarrou a bola.

Lenon marca o gol da vitória do Bugre

O ABC tentou abrir o placar aos dez minutos com Erivélton. O meia recebeu de frente para o gol, na intermediária e decidiu arriscar o chute. A bola foi na altura certa, mas saiu à direita de Leandro Santos. Aos 24, Echeverría ajeitou a bola e cobrou a falta de canhota, por cima da barreira. O goleiro Leandro Santos pulou e não alcançou a bola, mas ela saiu sobre o travessão.

Aos 30 minutos, Luiz Fernando cobrou falta por baixo da barreira, Claudinho conseguiu desviar de cabeça e quase surpreendeu o ABC. A bola passou muito perto da trave esquerda de Edson. Aos 32, Luiz Fernando faz jogada pela esquerda e rola devagarinho para Bruno Nazário. O meia chutou prensado, mas a bola sobrou para Evandro. Que pegou na orelha da bola, e viu ela apenas ir para linha de fundo.

E aos 35 minutos, o Bugre conseguiu abrir o placar. Lenon iniciou jogada no meio-campo, deixou com Samudio e correu para receber na frente. Dentro da área e em liberdade, o camisa 2 encheu o pé entre Edson e a trave para abrir o placar no Frasqueirão. No final da partida, aos 43 minutos. Cleiton exagerou na força e acertou Samudio no meio-campo. E recebeu o cartão vermelho.