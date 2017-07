Desesperados, ABC e Náutico fazem confronto da zona de rebaixamento

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, a ser disputada no Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte

A noite desta terça-feira (4) vai promover um embate de desesperados pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Visando reencontrar o caminho das vitórias, às 21h30 no Frasqueirão em Natal, o ABC tem a oportunidade de se reabilitar diante do Náutico, que está em situação bastante desconfortável.

Também dentro de casa, no último sábado (1º), os abecedistas tiveram a chance de se reabilitar na competição nacional, todavia fracassaram. Diante do Guarani, falhou nas finalizações e foi derrotado por 1 a 0. O resultado levou os potiguares à 18ª posição e os deixou com 12 pontos ganhos.

Sem vencer nenhuma vez no certame e acumulando o aproveitamento irrisório de 6,1%, os alvirrubros podem chegar ao pior início da era dos pontos corridos em caso de nova derrota. Na última sexta-feira (30), os pernambucanos sucumbiram em plena Arena de Pernambuco contra o CRB e foram superados pelo placar mínimo, ficando na lanterna e somando apenas dois pontos.

Geninho testa novo esquema no ABC

Sem vencer há três jogos, o time do ABC já é cobrado pelos torcedores, uma vez que teve um início positivo na Série B. Para atrair ainda mais a torcida, a diretoria baixou o preço dos ingressos e o treinador Geninho promoveu mudanças na equipe titular, buscando retornar ao caminho das vitórias.

Gegê e Dalberto, barrados pelas recentes más atuações, abrem espaço para as entradas de Zotti e Echeverría, respectivamente. O técnico dos abecedistas reconhece a necessidade de modificar as peças e explica a oportunidade dada aos atletas, que antes eram somente opções entre os reservas.

Geninho confirma mudanças no time titular para voltar a vencer pela Segundona (Foto: Andrei Torres/ABC FC)

"Eu até tenho colocado o Zotti na sequência das partidas, mas ele não tem começado o jogo. Gegê teve nos últimos jogos um decréscimo em sua produção e vinha muito bem, sendo um dos destaques da equipe. Nos últimos três jogos, Dalberto esteve muito abaixo do que ganhou a condição de titular e agora recuperou a condição de titular por justiça, porque vinha bem nos treinos, entrando nos jogos e ajudando", disse o comandante.

O outro setor que tem mudanças é a defesa. Filipe reaparece no lugar de Cleiton, que foi expulso contra o Guarani e vai ficar fora. As laterais também têm a volta de Bocão e Eltinho, que cumpriram suspensão no duelo ante o Bugre e recuperam as vagas ocupadas, respectivamente, por Levy e Marquinhos Caldas.

Beto Campos sinaliza mudanças no Timbu

O atacante Vinícius, artilheiro do Timbu na Segundona, foi vetado pelo departamento médico com dores lombares e deve ser substituído por Iago. Segundo Beto Campos, nem mesmo com a saída do atleta fará o esquema tático ser modificado, pois há dificuldades para tentar deixar a situação ruim de lado.

"Vinícius não treinou, com lombalgia e, nesse último jogo, ele já passou por algumas dificuldades. De resto, todos treinaram. Nós já estávamos pensando em modificar o sistema, mas com a dificuldade que estamos enfrentando para trabalhar, complica. Não sei se conseguiremos fazer isso, contudo algumas peças mudaremos. Vai mudar a característica e seguir com o sistema", afirmou Beto.

Treinador do Timbu deixa escalação titular para jogo contra potiguares em aberto (Foto: Léo Lemos/Náutico)

O treinador alvirrubro ainda poderá realizar duas mexidas na defesa e as deixa em aberto até pouco antes da bola rolar. O zagueiro Aislan e o lateral-esquerdo Manoel, que não foram bem no confronto diante dos regatianos nessa última rodada, podem abrir espaço para Léo Carioca e Jeanderson, respectivamente.

O técnico, de certeza, vai ter o retorno do lateral-direito Sueliton, que foi desfalque por estar cumprindo suspensão. Com isso, David volta a ficar como opção entre os reservas, uma vez que vem tendo atuações bastante inconstantes e essa oscilação é um ponto a ser esquecido nos pernambucanos.