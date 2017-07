Jogadores do Sport Clube Gaúcho são dispensados após ações sexuais nas dependências do clube

(Foto: Divulgação / Sport Clube Gaúcho)

Apesar de ser um time pequeno, com pouco reconhecimento a nível nacional, e que disputa a terceira divisão do campeonato estadual do Rio Grande do Sul, o Sport Clube Gaúcho apareceu no cenário protagonizando uma cena em que se envolviam três atletas do clube.

Na última sexta-feira (30), os três jogadores foram filmados em atos sexuais no vestiário do clube. Além de fotos, um vídeo foi gravado durante o ocorrido. As imagens mostram um dos jogadores masturbando outros dois, no mesmo instante. O fato teve diversos compartilhamentos nas redes sociais e correu de forma tão negativa que elevou a direção do clube a dispensar os jogadores envolvidos no caso, já no dia seguinte (1°). A decisão de desligar os atletas que participaram do ato foi do presidente do clube, Gilmar Rosso.

O presidente comentou sobre o caso. Em entrevista, a autoridade máxima do clube disse que tentou assistir ao vídeo, mas que não conseguiu por "achar nojento": "Não sou guardião da moral e dos bons costumes, não me interessa o que eles fazem ou deixam de fazer. A única coisa que eu fiquei bravo, a única coisa que eu proíbo aqui dentro é foto e filmagem, nada sem nossa autorização", comentou em entrevista ao UOL Esporte. Segundo Rosso, as imagens chegaram a ele pelo roupeiro do clube.

Além disso, Gilmar Rosso falou sobre a dispensa dos atletas. O presidente disse que em nenhum momento dispensou os jogadores por preconceito ao ato, mas pelo fato de evitar mais constrangimento à equipe da cidade de Passo Fundo: "Imagina quando eles entrassem em campo, o que iam ouvir! Até onde eu sei esses três não são gays, só fizeram (o ato homossexual) tirando onda, mas agora eles vão ter que provar que não são", finalizou.