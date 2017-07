Meia do Rio Preto, Jéssica desabafa sobre arbitragem em partida contra Corinthians

Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O clima esquentou no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 na noite desse domingo (09). Após uma partida complicada contra o Corinthians, a equipe do Rio Preto foi eliminada após ser derrotada por 1 a 0, com o placar agregado de 2 a 2 e vantagem do Timão pelo critério de gols marcados fora de casa.

Com três atletas expulsas, duas durante a partida, a equipe do Rio Preto aparentava estar muito nervosa. A atacante Darlene chegou a cuspir no arbitro após a sua expulsão, tudo isso deixou o clima da partida ainda mais quente.

Durante a noite após o jogo, a atleta Jéssica, meio campista do Rio Preto desabafou em uma rede social, disse que as atletas são desrespeitadas dentro de campo e que não aceitaria ouvir ofensas da arbitragem. A atleta também falou que não estava justificando as atitudes da equipe.

"Em relação a arbitragem, tecnicamente não influenciou no resultado da partida. Porém já entrou em campo mal intencionado, provavelmente influenciado por arbitras que nos apitam há longa data. E nos adoram, diga-se de passagem." Afirmou.

Segundo Jéssica, o arbitro proferiu as seguintes palavras as atletas do Rio Preto: "suas trouxas, corram ai atrás", "C******, vocês são muito ruins", entre outras ofensas.

Ela continuou o texto. Eu sou uma jogadora que não admito mais que árbitros me humilhem, me ameacem, ou usem do apito para me coagir. Eu não aceito mais ouvir de arbitragem que futebol feminino é uma m**** (...)"

O árbitro, Rodrigo Gomes Paes Domingues, relatou na súmula que expulsou as três atletas do Rio Preto por terem proferido ofensas e palavras de baixo calão.

Segundo o mesmo, a atleta Darlene teria proferido a seguinte frase "eu vou acabar com a minha carreira, mas eu dou na sua cara" após a sua equipe sofrer um gol. Foi expulsa e reagiu cuspindo no mesmo.

Segundo ele, a atleta Edlaine disse: "Não foi falta p**** nenhuma, apita essa p**** direito c******". Na sequencia foi expulsa de campo.

Ao final da partida ele relata que a atleta Suzana invadiu o gramado e também foi expulsa após ofender verbalmente a equipe de arbitragem.