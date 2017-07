Emily Lima divulga lista de jogadoras convocadas para Torneio das Nações

Na tarde desta segunda-feira (10), Emily Lima divulgou a lista de convocadas da Seleção Brasileira Feminina para a disputa do Torneio das Nações. A treinadora selecionou 20 atletas, que atuam no Brasil e mundo afora, para integrar o elenco da Canarinho na competição amistosa.

Dentre as escolhidas por Emily, cinco atletas irão disputar em 2017 a final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Do lado do Santos, as convocadas são Dani Neuhaus, Maria e Maurine. No Corinthians/Audax, Jucinara e Gabi Nunes foram as selecionadas.

Goleira do Kindermann, Bárbara é novamente presença confirmada na lista de Emily. Djenifer, do Iranduba, e Marta são outros destaques entre as convocadas pela treinadora.

Em sua segunda edição, o Torneio das Nações reúne quatro das dez melhores seleções do mundo de acordo com o ranking da FIFA. Nono colocado no ranking, o Brasil disputa a competição pela primeira vez. Estados Unidos e Japão ocupam o segundo e o sexto lugares, respectivamente; a Austrália, por sua vez, figura na oitava colocação do ranking.

O primeiro confronto do Brasil no torneio é contra o Japão, no dia 27 de julho, em Seattle. Na segunda rodada do Torneio das Nações, a Seleção Brasileira enfrenta as donas da casa, os Estados Unidos, no dia 30 de julho. O último compromisso da Canarinho é contra a Austrália, no dia 3 de agosto.

Após as três partidas, que serão realizadas na Costa Oeste americana, o vencedor será definido pelo número de pontos na tabela do torneio. Os critérios de desempate são o saldo de gols, seguidos pelo total de gols a favor e pelo resultado do confronto direto entre as seleções. Caso necessário, a posição no ranking da Fifa será o último critério de desempate para a definição do vencedor.

Confira abaixo a relação completa das convocadas para o Torneio das Nações:

Goleiras: Bárbara (S. E. Kindermann), Dani Neuhaus (Santos F.C.).

Zagueiras: Andreia Rosa (Avaldsnes Idrettslag, da Noruega), Bruna Benites (Houston Dash, dosEstados Unidos), Mônica (Orlando Pride, dos Estados Unidos).

Laterais: Jucinara (Corinthians/Audax), Letícia (Sportclub Sand, da Alemanha), Maurine (Santos), Tamires (Fortuna Hjørring, da Dinamarca).

Meio-campistas: Andressinha (Houston Dash, dos Estados Unidos), Fran (Avaldsnes Idrettslag, da Noruega), Djenifer (Iranduba), Maria (Santos), Gabi Nunes (Corinthians/Audax), Camila (Orlando Pride, dos Estados Unidos), Debinha (North Caroline Courage, dos Estados Unidos).

Atacantes: Bia Zaneratto (Incheon Hyundai Steel Red Angels, da Coreia do Sul), Chu (São José E.C.), Ludmila (São José E.C.), Marta (Orlando Pride, dos Estados Unidos).