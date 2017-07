Gilmar dal Pozzo considera justo resultado diante do Náutico

(Foto: Léo Lemos/Náutico)

No confronto entre o líder e o lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, deu empate. Na noite desta terça-feira (12), o líder Juventude foi até o Recife para encarar o último colocado, Náutico, pela 13ª rodada. Os pernambucanos saíram na frente, com gol de Gilmar, aos 37 minutos de jogo. O Ju buscou o empate logo no começo da segunda etapa, com Wallacer aos 13 minutos. Com o empate o time gaúcho segue na liderança com 26 pontos, um a mais que o segundo colocado Guarani.

Em entrevista coletiva após o empate, o técnico do Juventude, Gilmar Dal Pozzo considerou o empate um resultado justo e ainda ressaltou a lita da equipe para buscar a igualdade, além de considerar muito importante o ponto conquistado fora de casa.

"Foi um jogo equilibrado e, pelo que as equipes produziram, foi um resultado justo. Acredito que este tenha sido o jogo mais complicado que encaramos fora de casa até aqui mas, ainda assim, mesmo saindo atrás no placar, buscamos o resultado e conquistamos mais um ponto importante. Vamos utilizar estes dias para ajustarmos detalhes e voltarmos o foco para o segundo desafio fora de casa, contra o Ceará”, disse o treinador.

O autor do gol de empate, Wallacer assumiu após a partida que teve sorte no lance do gol e que isso se deve à grande fase da equipe: “Feliz por mais um gol, pela fase muito boa da equipe. Sabíamos que sería difícil, o Nautico está em uma situação complicada. Voltamos ligados, teve um pouco de sorte, mas a fase está boa”, afirmou.

O Juventude volta a campo no sábado para tentar se manter na liderança da série B do Brasileirão. Em mais uma partida longe de casa, o time gaúcho enfrenta o Ceará pela 14ª rodada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 19 horas.