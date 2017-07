Pinheirense goleia Caucaia e está na final do Brasileirão Feminino

Foto: Raimundo Paccó/ALLSPORTS

O Pinheirense-PA está na final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A-2. O time conquistou a vaga nesta quarta-feira (12), ao golear o Caucaia-CE pelo placar de 6 a 0, no estádio da Curuzu em Belém. A ida foi vencida pelas paraenses por 2 a 1, consolidando classificação para a decisão. Agora, a equipe duela com a Portuguesa-SP na grande final do torneio nacional.

Os gols marcados por Irley, duas vezes, Cássia, Lauze, Jeane e Pingo, carimbaram o passaporte do clube do Norte para a disputa da taça do Brasileirão Feminino. O confronto final será diante da Lusa, que deixou a surpresa Tiradentes-PI na outra semifinal. As partidas pela grande final estão marcados para esta quarta-feira (19) e a próxima (26).

Detentora da segunda melhor campanha do Brasileiro Feminino Série A-2, o Pinheirense chegou às semifinais após terminar a Primeira Fase na liderança do Grupo 1 com 17 pontos, com o ataque mais efetivo e a defesa menos vazada. Foi um total de 24 gols assinalados em seu favor somente quatro sofridos.

Paraenses foram amplamente superiores e consolidaram classificação (Foto: Raimundo Paccó/ALLSPORTS)

Nas semifinais, mostrou novamente em campo suas habilidades e não tomou conhecimento das adversárias. No primeiro duelo da semifinal, venceu as cearenses por 2 a 1, abrindo boa vantagem para a volta. Em casa, conquistou um novo triunfo, que colocou as meninas mais perto da realização do sonho do título.

Soberanas do início ao fim, as mandantes mostraram mais qualidade e começaram pressionando. Logo no começo do confronto, abriram dois gols à frente no marcador, praticamente consolidando a vaga na final. no fim do primeiro tempo, cravaram uma goleada e desestabilizaram a equipe nordestina.

Na segunda etapa, mantendo a postura já apresentada, as paraenses continuaram intensas, mas mais cautelosas com o resultado favorável. Com dois tentos marcados praticamente em sequência, as mandantes valorizaram o que haviam construído e não deram chances para que o time visitante reagisse, fechando o placar.