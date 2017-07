Após eliminação no Brasileiro, Kindermann apresenta dois reforços para segundo semestre

(Foto: jornalextrasc.com.br)

A equipe do Kindermann se reapresentou na última quarta feira (12). A equipe chegou as quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino desse ano, sendo eliminada nessa fase pela equipe do Rio Preto por 2 a 1 no placar agregado. Visando se preparar para as competições que terá pela frente no segundo semestre, o Campeonato Catarinense de Futebol Feminino, os Jogos Abertos (onde representará a cidade de Caçador) e a Uniarp nos Jogos Universitários, a equipe comandada por Jorge Barcellos anunciou duas contratações, a meio campista Carol Dallazen e a volante Thayla Carioca.

Jonas Estevão: Reforços que visam trazer mais opções a equipe

O coordenador de futebol da equipe catarinense ressaltou que os reforços foram trazidos para dar mais opções a equipe e que a base formada pelo Kindermann que disputou o último campeonato brasileiro não se desfez, mantendo nomes importantes, como a goleira Bárbara. Para Jonas, as atletas agora tem o diferencial de terem experiência de atuarem juntas já durante algum tempo, algo extremamente importante para o rendimento da equipe.

Qualidade e empolgação com novo desafio

Aos 23 anos, a meio campista Carol já jogou no Juventude de Caxias do Sul, no ACBF de Carlos Barbosa, no Atlântico de Erechim e atualmente estava atuando pelo Grêmio. A jogadora também já recebeu uma proposta para atuar no futebol mexicano, mas a mesma não aceitou por conta da faculdade. Carol já jogou em Caçador em outras oportunidades, como no Brasileirão este ano. A atleta elogiou a torcida e a cultura do futebol feminino desenvolvida na cidade catarinense.

A jovem Thayla de 18 anos vinha jogando com o Foz Cataratas quando recebeu a proposta do Kindermann. A volante foi campeã carioca quatro vezes e também já foi quarta colocada no Campeonato Brasileiro sub 20. Assim como Carol, a jogadora elogiou a estrutura desenvolvida pelo Kindermann no futebol feminino e que pretende se esforçar ao máximo para contribuir coma equipe.