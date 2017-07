Jogo Santos x Corinthians AO VIVO online pela final do Brasileiro Feminino 2017

Google Plus

Boa tarde, torcedor! Acompanhe com a VAVEL Brasil, a partir de 18h30 desta quinta-feira (13), tudo de Santos x Corinthians ao vivo, jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A1. O jogo será realizado na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

A torcida nos jogos da final serão únicas por determinação do Ministério Público.

Nas semis, o Santos enfrentou o Iranduba e passou com vitória em ambos jogos: 2 a 1 na partida de ida e 3 a 2 na volta.

Já o Corinthians não se classificou tão facilmente. Na partida fora de casa, perdeu para o Rio Preto por 2 a 1 mas garantiu a vaga quando venceu no jogo de volta por 1 a 0.

O destaque o ataque santista é a argentina Sole Jaimes, que chegou à marca de 16 gols e é a artilheira na competição.

No Corinthians, a artilharia fica por conta de Byanca Brasil, com 15 gols e Gabi Nunes, com 12.

O destaque das corinthianas no Brasileirão é também a defesa: foram apenas 9 gols sofridos e 2 partidas perdidas.

O Santos também teve apenas 2 derrotas na competição, mas sua defesa sofreu 13 gols.