Com gol nos acréscimos, Londrina busca empate com Boa Esporte no Estádio do Café

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14º rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Café, em Londrina.

Na noite deste sábado (15), Londrina e Boa Esporte empataram por 2 a 2, no Estádio do Café, em Londrina. Matheus e Ayrton anotaram para a equipe da casa e Thaciano fez os dois gols da equipe visitante.

Com o resultado, o Londrina vai a 20 pontos, cai uma posição e se distancia do G-4. Já o Boa Esporte, vai a 17 pontos, mas permanece na mesma posição e fica a dois pontos da zona de rebaixamento.

Na terça-feira (18), o Londrina enfrentará o Goiás, às 20h30, na Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo dia, o Boa Esporte receberá o Criciúma, às 21h30, no Estádio Municipal de Varginha.

Em casa, o Londrina saiu na frente logo aos quatro minutos da primeira etapa. Na primeira cobrança de escanteio do jogo, Gustavo Silva desviou na primeira trave e Matheus toca para o fundo da rede. O zagueiro marcou seu primeiro gol na Série B e na temporada.

Apesar do placar adverso, a equipe visitante pressionava. Thaciano aproveitou o cruzamento pela direita logo na primeira descida ao ataque e assustou o goleiro César. Apesar de entrar em campo com cinco mudanças em relação ao último jogo, o Boa persistia e dava trabalho ao goleiro da casa.

A equipe mineira aproveitava os espaços dados pelas laterais e descia com os laterais Paulinho e Ruan. O Boa Esporte empatou a partida após cruzamento de Paulinho para Thaciano, que desta vez não erra e empata a partida. Foi o primeiro gol do meia após o retorno do empréstimo ao Santos.

Logo na volta para o segundo tempo, Thaciano fez bela tabela com Reis e fuzilou o gol de César. O Londrina não conseguia incomodar a defesa mineira e era pressionado em seu próprio campo.

Apesar das mudanças feitas pelo técnico Cláudio Tencati, o Londrina teve dificuldades de se reencontrar na partida. O time da casa continuava a ceder espaço nas laterais e Thaciano e Radamés chegavam ao ataque com perigo.

Após a metade da segunda etapa, o jogo esfriou e ambas as equipes não encontravam chances claras. Por ter acontecido muitas faltas, o árbitro deu cinco minutos de acréscimos. No apagar das luzes, o lateral Ayrton, do Londrina, arriscou de fora da área e empatou a partida.