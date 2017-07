Dal Pozzo ressalta desempenho ruim após derrota do Juventude: “Foi nossa pior partida até aqui”

Derrota no Castelão foi a primeira dos gaúchos fora de casa na Série B (Foto: Lucas Morais/Ceará SC)

Jogando fora de casa e perdendo pelo placar de 2 a 0 neste sábado (15), o Juventude foi derrotado pelo Ceará e perdeu a liderança na tabela do Campeonato Brasileiro Série B 2017. Com a derrota, a equipe de Caxias se mantém com 26 pontos e agora fica na segunda posição da tabela, atrás apenas do Guarani com a mesma pontuação. Após a partida, o técnico Gilmar Dal Pozzo e alguns jogadores deram entrevista destacando a falta de atenção na partida.

O técnico Gilmar Dal Pozzo comentou sobre a partida e destacou bastante a falta de atenção da equipe que, segundo ele, entrou sem concentração no jogo. O técnico também avaliou o duelo contra o Ceará como a pior partida da equipe no campeonato.

“O resultado foi péssimo, o desempenho não foi bom, principalmente no começo da partida. Entramos desconcentrados. Tentamos equilibrar o jogo e tivemos muitas dificuldades na primeira etapa. O segundo tempo foi equilibrado, mas pagamos o preço pela desconcentração. Foi nossa pior partida até aqui”, afirmou o treinador.

Além do técnico Gilmar, o meio-campo Juninho também deixou suas palavras após a derrota. O meia foi outro que destacou a desconcentração dos jogadores e admitiu que isso mudou o planejamento do time e dificultou todo o jogo dos gaúchos.

“Entramos desconcentrados e vacilamos no começo do jogo. Isso dificultou toda a partida. Muda o planejamento todo. Precisamos levantar a cabeça e descansar que terça tem um jogo difícil em casa”, comentou Juninho na saída do gramado.

O outro jogador a dar entrevista foi Tinga. Para o lateral, a derrota foi uma fatalidade por não entrarem ligados na partida desde o início, mas agora o foco é a partida de terça-feira (18) contra o CRB. “A gente tinha que entrar como foi no segundo tempo. Mais ligados. Foi uma fatalidade. É pensar na frente, seguimos no G-4 e temos uma grande batalha na terça-feira contra o CRB”, destacou o jogador.

O Juventude volta a campo já na próxima terça-feira (18), às 19h15, aonde recebe em casa a equipe do CRB, que soma 23 pontos, três a menos que o Ju na tabela.. A partida será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.