Em duelo da parte de cima, CRB enfrenta Juventude visando vice-liderança da Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada da Série B, disputada nesta terça-feira, às 19h15 em Caxias do Sul no estádio Alfredo Jaconi.

As equipes do jaconero e dos alagoanos entram em campo nesta terça-feira (18), às 19h15, no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude ocupa a vice liderança na tabela da Série B do Brasileirão, com 26 pontos. Já o CRB, após uma boa arrancada na competição, está na quarta posição da tabela com 23 pontos. O galo vai em busca da sétima vitória consecutiva e pode acabar a rodada na terceira colocação caso o América-MG perca a disputa contra ABC no Frasqueirão ou até então na liderança, neste caso, se o Guarani perder o jogo contra o Ceará. O trio de arbitragem vem do Pará e terá como árbitro principal Andrey da Silva e os assistentes Marcio Gleidson Correia Dias e Luis Diego Nascimento Lopes.

Mesmo com três desfalques importantes, CRB conta com boa sequência de resultados

A delegação do CRB viajou para o Rio Grande do Sul com três desfalques para encarar o Juventude. O galo terá as ausências do meia Danilo Pires, que está com uma lesão no tornolezo, Zé Carlos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o meia Élvis, com virose, também não foi relacionado para a partida.

A boa notícia é a volta do lateral Marco Martins, que cumpriu suspensão na partida contra o Internacional, na última rodada, onde a equipe regatiana venceu os colorados pelo placar de 2 a 0.

Sem perder a seis jogos, o galo está na quarta posição da segundona, com 23 pontos, mas conta com a vitória sobre o Juventude para assumir a vice liderança. A equipe pode até acabar na liderança do Campeonato, dependendo da combinação de resultados dos outros confrontos da rodada. Caso vença a partida desta noite, o CRB pode contar com a derrota do líder Guarani e acabar até na primeira posição. Como visitante o CRB conquistou oito dos dezoito pontos disputados e tem um bom aproveitamento na casa do adversário., porém tem o ataque menos eficiente desta Série B quando joga fora de casa.

Com os desfalques a tendência é que o técnico Dado Cavalcanti faça apenas as alterações necessárias para a partida. Neste caso a provável equipe que irá a campo deverá ser: Edson Kolln; Marcos Martins, Flávio Boaventura, Adalberto e Diego; Edson Ratinho, Yuri, Toni (Rodrigo Sousa) e Chico; Erick Salles e Neto Baiano.

Após derrota, Juventude espera retomar triunfos em partida em casa

Após a derrota de 2 a 0 para o Ceará a equipe do Juventude conta com a possibilidade de manutenção do time titular para tentar para a equipe regatiana. O técnico Gilmar Dal Pozzo deverá manter o time com Matheus Cavichioli; Tinga, Micael, Ruan e Bruno Collaço; Fahel, Diego Felipe, Juninho Silva, Wesley Natã e Wallacer; Ramon e Tiago Marques.

A equipe conta com o bom retrospecto como mandante nesta Série B. Jogando em casa, o histórico em Caxias é de seis vitórias e apenas um derrota em sete partidas. A única baixa do time é o zagueiro Ruan Renato, que cumpre suspensão nesta partida. Domingues entrará na equipe.

O Juventude busca a manutenção da vice liderança e em caso de vitória tentar busca retomar a liderança da segundona, também contando com a derrota do atual líder. O Juventude volta a atuar em casa pela Série B do Campeonato Brasileiro após duas exibições consecutivas longe de sua torcida, que não deve estar muito satisfeita com o desempenho mostrado nesse período, e tenta repetir o bom futebol que vem apresentando em seus domínios.