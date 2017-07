Jogo Corinthians x Santos AO VIVO na final do Campeonato Brasileiro Feminino 2017 (0-0)

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Às 18h desta quinta (20), Corinthians/Audax e Santos ao vivo decidem a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino A1 – e você acompanha tudo aqui conosco, em tempo real!

O Santos também deve ser o mesmo do jogo de ida, com Dani Neuhaus; Kati, Carol Arruda, Camila e Dani Silva; Marília, Brena, Maurine e Patrícia Sochor; Ketlen e Sole Jaimes.

Vamos às escalações para Corinthians x Santos ao vivo hoje! Nesta quinta, é provável que o Corinthians venha a campo com a mesma equipe da semana passada: Lelê; Paulinha, Pardal, Mimi e Juci; Grazi, Ana Vitória, Cacau e Gabi Nunes; Nenê e Byanca Brasil.

Curiosidade: um outro motivo por trás das parcerias entre equipes é o Profut, programa governamental que permite aos clubes ampliar o prazo para pagamento de dívidas. Um dos pontos que garante o benefício às instituições é a "manutenção de investimento mínimo na formação de atletas e no futebol feminino", como previsto no inciso X do artigo 4º do Profut.

A criação de parcerias entre os clubes é uma prática extremamente comum dentro do futebol feminino. Em um mercado tão instável, o planejamento e os custos são divididos entre duas equipes a fim de facilitar a ascensão do esporte no Brasil.

Mas, espera aí: por que o jogo vai ser na Arena Barueri em vez de ser na Arena Corinthians? A atual equipe do Corinthians é fruto de uma parceria, prática comum no futebol feminino, com o Audax-SP. Com isso, por questões financeiras e de logística, o Timão manda seus jogos do Brasileiro Feminino na Arena Barueri.

No confronto da última quinta (13), a torcida santista bateu o recorde de público da Vila Belmiro em 2017: aproximadamente 15 mil pessoas foram prestigiar o Peixe na final do futebol feminino. Será que também teremos recorde de público hoje na Arena Barueri?

As Sereias da Vila, do Santos, também não tiveram caminho fácil até a grande final. Na fase de grupos, se classificaram em primeiro lugar do Grupo 2; na segunda fase do torneio, o Peixe passou por Audax-SP e Iranduba-AM.

Comecemos com as donas da casa: neste Brasileiro Feminino A1, após ter se classificado na fase de grupos em primeiro lugar do Grupo 1, o Corinthians chega à final tendo despachado Ferroviária-SP e Rio Preto-SP na fase de mata-mata.

A seguir, relembre um pouco da trajetória de Corinthians e Santos no Campeonato Brasileiro Feminino A1.

Além do título nacional, as equipes decidem nesta partida Corinthians x Santos quem se classifica à Copa Libertadores 2018. O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê que apenas o clube campeão do Brasileiro A1 tem direito à vaga no torneio continental.

Do lado santista, a expectativa de gols cai sobre a atacante Sole Jaimes. Com 17 gols, a argentina é artilheira isolada do torneio; ela ainda fez um dos gols santistas no confronto de ida da final! Confira o lance em vídeo abaixo.

Do lado do Timão, Byanca Brasil é a principal esperança no ataque no confronto desta quinta. A atacante é vice-artilheira do Brasileiro A1, com 15 gols.

Tendo que correr atrás do prejuízo, o Corinthians/Audax tem que vencer por três gols de diferença para reverter a situação e levantar a taça do campeonato. Caso vença por 2 a 0, mesmo placar do jogo de ida, a decisão vai para os pênaltis.

Com o vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Santos se aproximou muito da conquista do título nacional inédito. Nesta quinta, as Sereias da Vila podem até perder por um gol de diferença para garantir o troféu do Brasileiro Feminino A1.

Relembre rapidamente o jogo de ida da final: Soberano, bate Corinthians/Audax e abre vantagem na final do Brasileiro Feminino A1