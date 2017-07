Após sofrer goleada e na lanterna, Atlético-GO demite técnico Doriva

(Foto: SE Palmeiras / Marcos Ribolli)

Após a derrota por 4 a 0 contra o Sport Recife, Doriva deixou o cargo de técnico do Atlético-GO. Nesta sexta-feira (21), o lanterna do Brasileiro, com oito pontos, anunciou a saída do treinador que somou uma vitória, dois empates e sete derrotas, com 16% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Doriva se tornou o quarto técnico demitido na elite do Brasileirão desde a última quarta-feira (19).

Doriva chegou ao Atlético-GO para assumir a posição após a demissão de Marcelo Cabo. O treinador estreou na sexta rodada do campeonato, e o time goiano perdeu para o Cruzeiro por 2 a 0. Como comandante da equipe, o técnico somou apenas uma vitórias, que foi na sétima rodada, contra o Avaí por 3 a 1.

Com a saída de Doriva, o Atlético-GO será comandado pelo auxiliar técnico João Paulo Sanches - que será o terceiro técnico do Dragão em 2017 -, o mesmo esteve à frente do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro - na saída de Marcelo Cabo.

O vice-presidente e diretor de Futebol, Adson Batista, falou sobre a demissão de Doriva e disse que a decisão foi um entendimento de ambas as partes. "A gente vai tentar fazer uma mudança, mas fica o nosso respeito. É um profissional fantástico, de grande caráter, mas infelizmente a coisa não andou. A culpa não é só dele, é de todos nós", disse Adson.