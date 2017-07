Oeste passa tranquilo pelo Juventude na Arena Barueri e mantém boa fase

Oeste e Juventude se enfrentaram na noite deste sábado (22), em Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Rubrão venceu com tranquilidade e construiu o placar de 3 a 0 com gols de Lidio, Mazinho e Danielzinho.

Com a vitória, o Oeste segue sem perder em casa e sobe quatro posições na tabela. O Rubrão vai para a 10ª colocação, com 23 pontos, em 16 jogos. O Oeste volta a entrar em campo na próxima terça-feira (25), contra o Internacional, no Beira Rio, às 21h30.

Mesmo com essa derrota, o Juventude segue no G-4 da série B, com 27 pontos em 16 jogos. O Papo volta a campo pelo Brasileiro Série B na próxima sexta-feira (28), contra o líder do campeonato, América-MG, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi.

Oeste pressiona e marca duas vezes

O Oeste foi quem teve a primeira chance de gol na partida. Aos 12 minutos, em um cruzamento, Gabriel Vasconcelos apareceu entre os jogadores e desviou a bola, mas Matheus fez grande defesa. Aos 14, em novo cruzamento, Mazinho desviou, a bola sobra com Jheimy no segundo pau, que devolveu para o meia na linha da pequena área. Mazinho marcou o gol, mas o bandeira anulou.

Aos 15, o Oeste marca de novo, mas dessa vez valeu. Em jogada rápida pela direita, Danielzinho se posicionou na área e recebeu cruzamento na medida para cabecear no canto e abrir o placar. O Oeste seguiu pressionando. Aos 17, Gabriel Vasconcelos escapou da zaga, e recebeu sozinho, soltou a bomba mas a bola explodiu na trave.

O Juventude tentou responder aos 18. No lançamento pela esquerda, Juninho Silva recebeu, invadiu a área e tentou o cruzamento. A bola rebateu e voltou para o meia, que chutou em cima do goleiro Rodolfo. Aos 33, o Papo teve outra chegada. Juninho não conseguiu o domínio, a bola bateu na zaga e ficou com Diego Felipe, que emendou e mandou por cima do gol.

E aos 40 minutos, o Oeste ampliou o placar. Em contra-ataque perfeito, Mazinho carregou pela esquerda, tocou para Gabriel Vasconcelos, que devolveu para o meia na grande área. O camisa 10 bateu e ainda contou com desvio da defesa para ampliar o placar para o Rubrão.

Lídio faz o terceiro, e decide a partida para o Oeste

Voltando do vestiário com a derrota, o Juventude tentou diminuir a partida no inicio da segunda etapa. Aos cinco minutos, em uma falta batida, a bola passou por todo mundo, e o goleiro Rodolfo desvia para escanteio. E o Oeste respondeu aos oito minutos, Após levantamento, Liíio chegou de elemento surpresa e cabeceou. Matheus fez uma grande defesa, mas a bola sobrou para o próprio volante completar e marcar o terceiro gol.

Aos 11, após cobrança de escanteio, a bola ficou viva para Lídio, que bateu cruzado. Gabriel Vasconcelos acabou dominando, girou, e Matheus fez uma grande defesa. Na sequência, Mazinho tentou bater colocado e chutou para fora. Aos 29, o Juventude tentou descontar. Tinga viu Rodolfo adiantado e chutou direto, mas goleiro estava atento e fez uma boa defesa.

Aos 45, o Papo teve a última chance da partida. João Paulo recebeu na entrada da área e bateu. A bola passou por cima do gol de Rodolfo e o Juventude chegou a quatro jogos sem vitórias na Série B, enquanto o Oeste alcançou o terceiro sem derrotas.