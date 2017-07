Para interino João Paulo, Atlético-GO tem "ânsia de definir" e atrapalha a produtividade

Paulo Marcos / Assessoria ACG

No jogo deste domingo, 23, o Atlético-GO enfrentou o Botafogo com time praticamente todo reserva, pois tinham apenas Jefferson e Bruno Silva de titulares. Para o auxiliar-técnico João Paulo Sanches, o time precisa evoluir e começar a acertar as linhas dentro do campo, pois assim será capaz de ter um equilíbrio para chegar às vitórias.

"São dois volantes (Paulinho e Igor) de intensidade na marcação, mas de qualidade no passe. Tivemos seis atletas de qualidade no passe. Além dos volantes, nossos três meias (Jorginho, Andrigo e Niltinho) e nossa referência (Walter)", afirmou João Paulo.

Sobre a partida, o Dragão perdeu a oportunidade de pontuar, entretanto o treinador reforçou sobre a proposta do time e o que tem que melhorar para os próximos jogos. "Essa foi nossa proposta do meio para frente. Mas para continuar com ela teremos que evoluir muito defensivamente", esclareceu.

O seu time não está bem no campeonato. Conquistou apenas nove pontos em 16 jogos. Mesmo jogando em casa, não conseguiu se encontrar dentro do jogo em alguns momentos. Segundo o treinador, a "ansiedade" está atrapalhando o rendimento. "Tivemos oportunidades, mas tem aquela ânsia de definir. Pecamos um pouco pelo excesso de cruzamentos. Saímos com o empate, mas poderíamos ter vencido", explicou.

Como a equipe amarga a última colocação do Campeonato Brasileiro, ele sabe da responsabilidade do time voltar a vencer. Então, ele entende que o time irá buscar o resultado, mas também, deixa um "ar de esperança" para os torcedores. "Com essa necessidade de vitória, também demos espaços. Acho que essa ânsia será normal. Tentamos evoluir no segundo tempo, o Jefferson (goleiro do Botafogo) fez defesas difíceis. Vamos tentar melhorar no dia a dia", disse João Paulo.

Na próxima rodada, o Dragão visita a Chapecoense, domingo (30), na Arena Conda.