Jogo Pinheirense x Portuguesa AO VIVO hoje na Série A-2 do Brasileirão Feminino (0-0)

Boa tarde, torcedores que navegam pela VAVEL Brasil! Acompanhem em tempo real, a partir das 17h desta quarta-feira (26), tudo de Pinheirense x Portuguesa ao vivo, jogo de volta da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O jogo será realizado no Curuzu, em Belém-PA.

A primeira partida desta final terminou com o placar de 2x1 para o Pinheirense, em pleno Canindé, em São Paulo. Francy e Irley anotaram os tentos do triunfo e Edna descontou para as mandantes.

Fique de olho!

Irley é a artilheira do Brasileirão Feminino A2, com 10 gols marcados à favor do Pinheirense e é o grande nome desta final. Com um ataque poderoso, Pingo com 8 e Cassia com 6, vêm em seguida.

Retornos importantes!

As titulares Silmara, Kika, Fernanda Marques e Thais, que desfalcaram à equipe da Lusa no primeiro confronto, reforçam o time neste segundo jogo da decisão.

O Pinheirense chega à esta decisão com 80% de aproveitamento na primeira fase, acumulando cinco vitórias e dois empates em sete jogos disputados, anotando incríveis 24 gols e sofrendo apenas quatro.

Já na fase de mata-mata, manteve o bom rendimento e passeou pelo Caucaica na semifinal, com duas vitórias: 2x1 no Ceará e 6x0 no Pará.

A Portuguesa teve o melhor aproveitamento dentre todos os clubes na fase de grupos, com 90%. Obteve seis vitórias e um empate em sete jogos, marcou 12 gols e sofreu cinco.

Enquanto que na segunda fase, conheceu sua primeira derrota no campeonato, saiu atrás contra o Tiradentes na ida no Piauí, 1x0 e reverteu a desvantagem no jogo de volta por 3x1, em São Paulo.