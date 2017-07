Nike apresenta edição exclusiva da Mercurial Vapor para Neymar

Foto: Divulgação/Nike

A Nike vai apresentar, no dia 28 de julho, em Miami, Estados Unidos, a nova chuteira concebida para o atacante Neymar. Segundo a empresa estadunidense, o recente modelo da Mercurial Vapor conta a história do craque brasileiro, “um jogador que cumpriu seu destino”. A chuteira estará disponível no Brasil a partir do dia 29 de julho, no site da Nike.

O jogador utilizou a chuteira no último sábado (22), quando o Barcelona venceu a Juventus, por 2 a 1, em Nova York, em jogo válido pela International Champions Cup, torneio de pré-temporada. A expectativa é que o atleta use o calçado novamente na noite desta quarta-feira (26), contra o Manchester United, em Landover, Maryland (EUA), pela Champions Cup.

No início desta temporada, Neymar estreou sua primeira edição assinada da Mercurial Vapor. O modelo, intitulado Nascido pra Brilhar, conta a história de um jogador fenomenal, que cumpriu seu destino. Desde a infância, Neymar estava fadado a ser um dos maiores da história. Ele nunca deixou de acreditar, enfrentou a pressão e trabalhou para alcançar seu maior sonho, transformando-se num orgulho para sua família e para o Brasil.

“Para quem cresce no Brasil, o futebol é tudo. Tenho orgulho do meu país, e espero que os brasileiros também se orgulhem de mim”, afirma Neymar.

Foto: Divulgação/Nike

Inspirada nesta história de superação e conquista do craque brasileiro, a Nike criou uma chuteira exclusiva para o jogador com as cores da bandeira nacional. Além disso, um grafismo que representa a constelação do Cruzeiro do Sul também foi implementado no design da chuteira em homenagem à identidade do futebol brasileiro que Neymar carrega pelos gramados mundo afora.

O design do calçado homenageia ainda dois grandes momentos de Neymar na Seleção Brasileira. O primeiro, seu gol de estreia pelo Brasil, marcado no dia 10 de agosto de 2010, contra os Estados Unidos, quando o jovem atacante tinha apenas 18 anos. Já o segundo faz menção a um triunfo mais recente: a primeira medalha de ouro da história da Seleção olímpica. A homenagem é celebrada na chuteira por meio de uma referência ao estádio do Maracanã, palco da final olímpica na qual o craque garantiu o ouro ao marcar o último gol na disputa de pênaltis. As cinco estrelas da Seleção canarinho também estão estampadas na chuteira e simbolizam o orgulho nacional.

Foto: Divulgação/Nike

Além da Seleção, como de costume, Neymar também fez questão de celebrar sua família na chuteira. A data 11.03.96 relembra o nascimento de Rafaella, a irmã que é a paixão do artilheiro. Já a marcação 24.08.11 assinala a data de nascimento de David Lucca, seu filho. Estão registrados ainda o nascimento do próprio jogador (02.05.92) e a velocidade mais alta que ele alcança em campo (34,7 km/h). A chuteira tem ainda pontos que demarcam locais geográficos específicos do Brasil e de Barcelona.

Vários gols importantes da carreira de Neymar pelo clube catalão são celebrados no modelo. São eles: o primeiro gol pelo Barcelona, em 24 de setembro de 2010; o primeiro tento contra o maior rival na Espanha, em 26 de outubro de 2013; e o gol na final do maior torneio entre clubes da Europa de 2015. Quem olhar a chuteira de perto poderá ver também “constelações” que marcam a trajetória da bola em cada um desses momentos marcantes na vida do jogador.

Foto: Divulgação/Nike

“Cresci usando a Mercurial durante a infância. Por isso, contar minha história nessa chuteira é a realização de um sonho”, diz Neymar. “E essa história não é só minha – é da minha família e dos momentos que dividi com tantos companheiros em campo”.

E a homenagem aos gols não param por aí. O desenho do calçado também faz referência a outros gols de importância pessoal para Neymar: o 100º de sua carreira, marcado no dia em que ele completou 20 anos; e o antológico gol contra o Submarino Amarelo, no dia 11 de agosto de 2015. Neste último, Neymar marcou aos 40 minutos do segundo tempo, dando um impecável chapéu no adversário e chutando direto na rede – um lance que fez o estádio aplaudi-lo de pé e que deixou todos os fãs de futebol do mundo em estado de graça. O estilo arrojado e brincalhão do jogador está representado na ponta do cadarço, onde é possível ler as palavras “Ousadia” e “Alegria”.