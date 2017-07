Título inédito do Pinheirense na Série A-2 do Brasileirão marca retrospecto positivo da equipe

Pinheirense garantiu acesso à elite na próxima temporada (Foto: Cézar Magalhães/AllSports)

Na tarde da última quarta-feira (26), o Pinheirense sagrou-se campeão da Série A-2 do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense perdeu por 1 a 0 no jogo de volta da final, mas ficou com a taça da competição.

Por vencerem o primeiro jogo no Estádio do Canindé, por 2 a 1, as meninas do General da Vila levaram vantagem para a segunda partida, em casa. Em campanha irretocável, o Pinheirense marcou 38 gols e sofreu apenas sete tentos, coroando com o título uma campanha inédita e histórica.

Líder do Grupo 1, Pinheirense avança às semifinais contra o Caucaia

Na fase de grupos, a equipe paraense estreou fora de casa, contra o Duque de Caxias e venceu por 2 a 1, com gols da vice artilheira do time na competição, Pingo.

Na estreia das meninas em casa, o Pinheirense não deu chances para as visitantes e goleou o Viana-MA por 6 a 0. O destaque do jogo foi da artilheira do Brasileirão, Irley, que marcou dois gols.

A equipe paraense terminou a primeira fase do torneio em primeiro lugar, com 80% de aproveitamento. Invictas, as meninas ganharam cinco partidas e empataram apenas duas contra o Tiradentes-PI e Tuna Luso-PA.

Sem encontrar dificuldades, Pinheirense goleia e avança na competição

Adversário das meninas do General da Vila, o Caucaia-CE foi o segundo colocado do Grupo 2 e fechou a fase de grupos com 10 pontos, garantindo a vaga nas semifinais.

Em solo cearense, o Pinheirense garantiu a vitória com gols da vice-artilheira da equipe Pingo e Magrela. Fafá diminuiu para as donas da casa.

Na Curuzu, as paraenses deram show. As meninas golearam o Caucaia-CE por 6 a 0 e garantiram a vaga na final do Brasileirão de forma invicta. Foi a quinta goleada imposta pelo Pinheirense na competição.

Com grande atuação, Pinheirense leva título inédito da Série A-2 do Brasileirão

Enfrentando um rival de peso, o Pinheirense encarou a Portuguesa, invicta na fase de grupos e com apenas uma derrota nas semifinais, por 1 a 0.

No Canindé, as paraenses defendiam sua invencibilidade no Brasileirão e mantiveram a escrita. Com gols de Francy e Irley, o Pinheirense venceu a primeira partida da final por 2 a 1. As donas da casa diminuíram com a atacante Edna.

Com grande público presente no Estádio da Curuzu, o Pinheirense levava a vantagem para o jogo de volta, por ter marcado dois gols fora de casa, principal critério de desempate.

Na segunda etapa da partida, Lucélia, atacante da Lusa, abriu o placar para as visitantes. A equipe da casa buscava o gol de empate, mas não conseguiu evitar a derrota.

Apesar do placar adverso, o Pinheirense foi campeão da Série A-2 do Campeonato Brasileiro e garantiu acesso à elite na próxima temporada. Em campanha espetacular, as paraenses marcaram 34 gols e sofreram apenas sete tentos em toda a competição.

Artilheira, Irley foi um dos pilares da equipe para a conquista inédita

Artilheira do Pinheirense e também do Brasileirão com dez gols marcados, Irley foi uma das responsáveis pelo título da competição.

Na equipe desde 2013, a jogadora de apenas 22 anos elogiou suas companheiras do General da Vila. "A gente nunca desistiu até porque temos um grupo forte e unido. Quando se tem um grupo unido e que se fecha para um objetivo fica muito mais fácil dentro de campo", disse.

A camisa 11 não foi o único destaque da equipe no torneio. Responsáveis por 14 tentos do Pinheirense na Série A-2, Pingo foi vice-artilheira da competição com oito gols e Cássia anotou mais seis.