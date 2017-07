Após quinto jogo sem vitória, Wallacer afirma: "O que estamos apresentando não está suficiente"

Foto: Arthur Dallegrave / Juventude

Em rodada que valia a permanência na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o América-MG levou a melhor e garantiu a primeira posição da tabela. O Coelho bateu o Juventude por 1 a 0 em pleno estádio Alfredo Jaconi. O atual líder soma 33 pontos, já o Juventude, sem pontuar caiu para a 4ª colocação com 27 pontos, resultado que beneficiou o Internacional, que dorme na 3ª posição com os mesmo 27 pontos. Em um jogo de muitos cartões, o atacante Bill marcou o único gol da partida logo no início, aos 11 minutos da primeira etapa convertou a penalidade máxima.

Após o jogo, o meia Wallacer falou sobre a partida, sobre a atuação do time e também sobre a situação do Juventude no Campeonato Brasileiro, que após um bom começo vem de uma série de tropeços e completou cinco jogos sem vencer. "A situação está complicada, a gente sabe disso, estamos numa sequência de resultados ruins, mas é hora de ter paciência, e trabalhar mais", afirmou o meio campista.

Sobre o jogo contra o América-MG Wallacer destacou a vontade de vencer da equipe "Não é hora de ficar falando muito, vontade não faltou, a gente tentou até o último minuto. Agora é ver o que tá faltando, porque o que a gente vem fazendo não está sendo suficiente, então tem que realmente trabalhar mais ainda. Terça-feira a gente tem outra oportunidade de voltar a vencer na competição."

O Juventude volta a campo nesta terça-feira contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli às 19h15. Já o América-MG recebe o Londrina, no Independência, também na terça-feira as 20h:30.