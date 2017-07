Londrina reage na etapa final, vence Guarani de virada em Campinas e encosta no G-4 da  B

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 17ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, sendo DISPUTADO NO ESTÁDIO Brinco de Ouro, em Campinas, São Paulo. Público: 7.128. Renda: R$ 116.641,00.

ÁRBITRO: Paulo H Schleich Vollkopf. Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo; trio do Mato Grosso do Sul. Cartões amarelos: Evandro, Diego Jussani, Caíque, Richarlyson (GUA); Celsinho, Rômulo, Ayrton (LEC).

Melhor visitante da Série B do Campeonato Brasileiro, o Londrina acabou com a invencibilidade do Guarani no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. De virada, o time paranaense venceu o Bugre por 3 a 2, na tarde deste sábado (29), mantendo-se na caça aos líderes da competição.

O Guarani chegou aos gols com Bruno Nazário e Genílson, ambos aproveitando jogadas de bolas arremessadas na área. Já o LEC descontou com Jonatas Belusso, ainda no primeiro tempo cobrando pênalti. O estreante Edson Silva e Carlos Henrique fizeram os gols do empate e virada, respectivamente.

Com mais uma vitória fora de casa, o Londrina chega aos 27 pontos e ocupa a sexta colocação, atrás de Juventude e Internacional, que tem a mesma pontuação, mas levam vantagem no saldo de gols. Em mais um desafio como visitante, o LEC vai visitar o líder América-MG, na próxima terça (1º), às 20h30, no Independência.

A torcida do Bugre compareceu em bom número no Brinco de Ouro (7.128), batendo o seu recorde nesta Série B, mas viu o time alviverde perder a invencibilidade jogando em casa. O revés custou ao Guarani uma posição na tabela. Agora, o time de Vadão ocupa o terceiro com 28 pontos. O próximo compromisso do Bugre é diante do Luverdense, na terça (1º), às 21h30, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

Duas bolas arremessadas na área e dois gols: Guarani mostra eficiência

Melhor mandante da Série B, o Guarani apostou na posse de bola para superar o melhor visitante. No início da parte o Bugre encontrou resistência dos paranaenses quando tentava articular suas jogadas pelo meio campo, então decidiu explorar os flancos do campo.

Sempre perigoso, o Londrina não desperdiçava nenhum dos contra-ataques que conseguia, mas o ataque finalizava mal. Já os donos da casa, apesar do domínio territorial, tinha problemas para concluir as jogadas que criava.

Utilizando-se de um recurso bastante comum no futebol atual, o Bugre abriu o placar aos 18 minutos. Em cobrança de lateral, Gilton arremessou a bola na área, a zaga paranaense não conseguiu cortar e o oportunista Bruno Nazário se antecipou à marcação e estufou a rede do Tubarão.

Foto: Rafael Fernandes / Guarani Press

Com a desvantagem no placar o LEC foi obrigado a sair para o jogo. Arthur teve duas boas oportunidades em jogadas com Celsinho, mas esbarrou no goleiro Leandro Santos. Já o time de Campinas mostrou eficiência ao aproveitar novamente uma bola jogada na área, dessa vez em cobrança de escanteio.

Aos 30 minutos Fumagalli cobrou o escanteio pelo lado direito, a bola desviou em Bruno Nazário e encontrou Genílson, que dominou, fez o giro e acertou um belo chute, ampliando para os donos da casa. Dez minutos depois Diego Jussani cortou a bola com o braço dentro da área, o pênalti foi marcado e Jonatas Belusso diminuiu a vantagem do Bugre.

Insistente, Londrina marca no final e consegue virada

O Tubarão voltou para o segundo tempo disposto a reverter o resultado. Se na etapa inicial se mostrou um time reativo, que apenas aguardava uma oportunidade para contra-atacar, a estratégia foi alterada por conta do placar parcial do jogo.

Igor Miranda perdeu a chance de empatar aos seis minutos, quando preferiu chutar quase sem ângulo mesmo tendo Jonatas Belusso melhor posicionado no meio. Aos 11, foi a vez de Belusso ficar de cara para o gol após bela assistência de Igor, mas o artilheiro da Série B mandou para fora.

O Guarani acertou uma bola na trave, mas quem dominava a partida era o time visitante. Na insistência de seus jogadores o Londrina chegou ao seu objetivo. No minuto 33, Edson Silva, que chegou ao clube paranaense no meio da semana, aproveitou a cobrança de escanteio de Arthur e empatou o jogo.

Aos 40 minutos o golpe fatal. Carlos Henrique contou com a furada de Evandro, ganhou na marcação de Jussani, e com a bola no alto fez o giro e chutou no ângulo de Leandro Santos, que nada pôde fazer. O Bugre tentou buscar o empate, mas não teve êxito.