Jogo Estados Unidos x Brasil AO VIVO pelo Torneio das Nações

Estados Unidos e Brasil se enfrentaram pela última vez em amistoso no ano de 2015; o confronto fez parte da turnê americana para celebrar a conquista da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Confira abaixo os melhores momentos da partida, vencida por 3 a 1 pelas donas da casa:

O número de atletas brasileiras jogando na NWSL (liga americana de futebol feminino) tem crescido consideravelmente desde o ano de 2013. Marta é o exemplo mais famoso de jogadora brasileira em terras ianques; a Rainha atua pelo Orlando Pride, da Florida.

Outras atletas canarinhas que atuam nos Estados Unidos são Monica e Camila (Orlando Pride) e Debinha e Rosana (North Carolina Courage), além de Bruna, Andressa e Poliana (Houston Dash). De todas as oito jogadoras brasileiras em solo americano, seis estarão em campo hoje defendendo a Seleção Brasileira.

Confronto de gigantes: na partida deste domingo, duas das maiores atletas da história do futebol feminino irão se encontrar em campo - são elas Carli Lloyd e Marta. Anfitriã do torneio, a americana é a atual melhor jogadora do mundo pela FIFA; Marta, por sua vez, dispensa apresentações com seus cinco troféus de melhor do mundo. A história de ambas as seleções passa diretamente pela trajetória pessoal das duas jogadoras, que influenciaram toda uma geração e mudaram para sempre o futebol feminino no mundo.

Estados Unidos e Brasil já se enfrentaram em 34 ocasiões; ao lado do Japão, a Canarinho é a quinta seleção que mais enfrentou as americanas na história. O retrospecto é favorável às americanas: são 25 triunfos ianques, quatro empates e apenas cinco vitórias brasileiras.

As seleções também já travaram duas finais de Olimpíada; tanto em Atenas 2004 quanto em Pequim 2008, a partida foi definida na prorrogação e a seleção vencedora foi a dos Estados Unidos.

Curiosidade: o primeiro confronto entre as seleções femininas de Estados Unidos e Brasil também foi a primeira partida internacional oficial da Canarinho. A partida, realizada na Itália no dia 22 de julho de 1986, terminou com o placar de 2 a 1 para as ianques.

O Brasil divide a segunda posição na tabela do Torneio das Nações com o Japão; ambas as equipes têm um ponto, ficando atrás da Austrália, com três. Comandada pela treinadora Emily Lima, a Canarinho empatou por 1 a 1 com a seleção asiática na primeira rodada do torneio; Camila marcou o gol de empate da Seleção Brasileira nos acréscimos da partida.

Uma vitória contra os Estados Unidos deixa o Brasil muito próximo de conquistar o troféu do Torneio das Nações - a Canarinho dependeria apenas de uma combinação de resultados de Japão e Austrália.

Na primeira rodada do torneio, a seleção dos Estados Unidos foi surpreendida com a derrota por 1 a 0 para a Austrália. O confronto da última quinta (27) marcou a primeira vez em que as donas da casa foram superadas pelas Westfield Matildas. Com apenas três finalizações em 90 minutos de jogo, as ianques demonstraram grande dificuldade na manutenção da posse de bola; a Seleção Americana, comandada pela treinadora Jill Ellis, atualmente ocupa a última posição da tabela do Torneio das Nações, ainda sem ter pontuado.