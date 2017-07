Interino João Paulo Sanches despista sobre efetivação como técnico do Atlético-GO

Foto:(Paulo Marcos/Atlético-GO)

O Atlético- GO conquistou a primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro Série A, neste domingo. O time venceu a equipe da Chapecoense de virada pelo placar de 2 a 1. Com o triunfo na Arena Condá, o Dragão chegou aos 12 pontos, mas ainda assim segue como laterna na competição.



Ao analisar a partida, o comandante João Paulo Sanches destacou a postura da equipe, que mesmo saindo atrás do marcador, manteve o estilo de jogo e buscou a virada no placar: "Trabalhamos nossa proposta de jogo dentro do que achávamos ser mais interessante para o Atlético-GO. Sabíamos nossos pontos fortes e fracos. Saímos com o placar adverso no fim do primeiro tempo, mas não desarrumamos. Continuamos com a convicção e fomos abençoados com o placar favorável."

Nesta manhã, o técnico interino que assumiu o time após a demissão do técnico Doriva, chegou a segunda partida à frente do comando da equipe. E, com a vitória nesta rodada, permanece invicto, já que na última partida empatou com o Botafogo. Mas apesar do bom rendimento, Sanches despista ao falar sobre uma possível efetivação a técnico do Dragão.



"Não pensamos nisso, pensamos no dia a dia. Sou um funcionário do clube e vou procurar a cada dia mais corresponder às expectativas da diretoria".

Na próxima rodada, a equipe recebe em casa o Grêmio, na quarta-feira (2), às 21h45, no estádio Olímpico.