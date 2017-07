Grêmio e Santos empatam na Arena e Tricolor gaúcho permanece na vice-liderança

Foto: Divulgação / Flickr Grêmio

O jogo na Arena do Grêmio neste domingo terminou em empate entre Grêmio e Santos, em partida que valia a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na 17ª rodada do certame. O Peixe começou balançando as redes com o gol de David Braz, porém o tricolor igualou o placar com o gol de Fernandinho. Apesar do Santos ter segurado a pressão dos gaúchos, o Grêmio teve mais finalizações e passes certos. Foi um jogo de muitos cartões e substituições, que terminou em empurrões e o Tricolor permanecendo em segundo lugar da tabela.

Na próxima rodada, do meio de semana, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianense fora de casa, enquanto o Santos enfrenta o Flamengo, na disputa entre o terceiro e o quarto colocado na tabela do Brasileirão

Jogo com mais chances do Grêmio

O primeiro tempo foi movimentado entre as equipes, já nos quatro minutos de jogo Edílson sentiu dores e saiu de campo. O Alvinegro foi trocando passes na defesa. Logo mais, o clube gaúcho foi quem ficou mais próximo da área. Com três cartões amarelos para ambas as equipes, no finzinho do primeiro tempo, o zagueiro David Braz cabeceou nas redes com uma jogada de Jean Mota, fazendo 1 a 0 para o peixe.

Não passou muito tempo e o Grêmio marcou com Fernandinho. Foi uma jogada com participações de Edílson cruzando, Everton chutando, Vanderlei defendendo e finalmente Fernandinho marcando no rebote. O fim do primeiro tempo houve finalizações do Imortal, mas nada do placar se alterar na Arena.

Com dificuldades de gols, mais cartões e passes o tricolor dominou o começo do segundo tempo com 57% da posse de bola, deixando o goleiro Vanderlei bastante preocupado com as finalizações do adversário. Com 15 minutos de jogo, Alison cai e recebe atendimento médico.

O meio do jogo teve substituições de Ricardo Oliveira e cartão para Vanderlei, logo em seguida, por demora ao bater o tiro de meta. Quase no final do jogo, as equipes fizeram mais substituições e a partida permaneceu parada por alguns minutos após Arroyo levar um choque no nariz, fazendo mais alterações em campo. O equatoriano, estreante pelo Grêmio, saiu com uma fratura no nariz.

Por haver substituições, com jogadores machucados, o juiz estendeu o jogo com mais sete minutos de acréscimos. Edílson que já havia tomado cartão no primeiro tempo, se desentendeu com Thiago Ribeiro e foi expulso por mais um cartão. Os jogadores da equipe paulista não satisfeitos foram reclamar e alguns ganharam cartão amarelo no placar da confusão na Arena.

O jogo terminou empatado por 1 a 1, com o Tricolor na segunda posição com 33 pontos, enquanto Santos com 31 em terceiro lugar na tabela do brasileiro. As duas equipes saíram prejudicadas na partida pela quantidade de cartões. Grêmio enfrentará Atlético- GO fora de casa nesta quarta-feira (2). O Santos enfrentará o Flamengo também quarta-feira no Pacaembu.