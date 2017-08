Brasil de Pelotas tropeça em casa ao empatar com Boa Esporte e fica perigosamente próximo ao Z-4

(Foto: Grêmio Esportivo Brasil/Divulgação)

Na noite desta terça-feira (1º), Brasil de Pelotas e Boa Esporte disputaram partida válida pela 18º rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. A equipe da casa buscava uma vitória na cidade para melhorar o desempenho na competição, mas jogo terminou empatado e o Xavante ocupa a 15ª posição na tabela.

O Xavante começou a partida com força na arrancada de Cassiano, na sequência, perdeu um escanteio por posição irregular do lateral esquerdo Breno. Aos 8 minutos o Brasil com Itaqui cobrou falta na lateral esquerda, Teco cabeceou e mandou por cima do gol do Boa Esporte. E aos 11 minutos, Marcinho reclamou um pênalti para arbitragem que mandou seguir o jogo.

O jogo seguia morno até os 19 minutos, com desvio de cabeça de Rodrigo Silva defendido pelo goleiro Fabrício, o lance quase abriu o placar para o Xavante. Aos 28, foi a vez do Boa Esporte tentar marcar, o goleiro xavante defendeu de soco e na sequência, cartão amarelo para Paulinho que tentou impedir o contra-ataque.

O Boa Esporte chegou de novo com Thaciano, que foi bloqueado por João Afonso. Em seguida, o Brasil de Pelotas tentou com jogada de Rodrigo Silva, mas o assistente marcou impedimento. No final do primeiro tempo, Caíque conseguiu impedir que o xavante marcasse, evitando um gol contra de seu companheiro de zaga em rara escapada xavante com Juninho em velocidade.

Jogo truncado

O segundo tempo começou com lance de perigo para o Boa Esporte, Itaqui cobrou falta para dentro da grande área, mas a defesa conseguiu afastar. Em seguida, Wagner avançou com bola no campo de ataque, mas acabou errando o passe. Depois, o Boa Esporte com Reis, cobrou falta para a área do Brasil e o goleiro afastou.

Aos 24 minutos do segundo tempo, o xavante se atrapalha em jogada do Boa Esporte e quase leva o primeiro gol. Na sequência, nova chance do Boa, mas o goleiro Pitol defendeu com tranquilidade.

Júlio Santos fez falta em Marcinho. Na cobrança, Éder Sciola cruza para Teco, que cabeceia para fora. Aos 35 minutos, Sciola desarma o contra-ataque do Boa recompondo bem a defesa. Aos 38, Reis chuta forte para o gol, mas acerta com o força o travessão xavante. O Brasil devolveu a oportunidade de gol, mas William Ribeiro finalizou muito mal.

Aos 45, William Ribeiro tentou de novo, tinha a posse com espaço no meio do campo, mas mandou para lateral. O jogo foi até os 50 minutos e, aos 48, mais uma vez William Ribeiro tentou o gol e acertou o travessão com um chute de longe.

Havia tempo para mais nada: Fim de jogo! Brasil de Pelotas e Boa Esporte empataram a partida. O Xavante ocupa o 15º lugar na tabela e o Boa Esporte o 11º. Na próxima rodada, (4,) o Xavante viaja e encara o Criciúma no Heriberto Hülse. No dia 5, o Boa enfrenta em casa o Paraná, no Estádio Municipal de Varginha.