Primeira Liga divulga data Quartas de final com quatro jogos no mesmo dia

O anúncio foi feito pelas redes sociais da competição. (Foto: Divulgação/Primeira Liga)

Na última terça-feira(1°), a Primeira Liga definiu quando serão disputadas as quartas de final da competição. Os jogos quatro ocorrem no dia 30 de agosto, um dia antes de Brasil x Equador, pelas eliminatórias da Copa. Os horários das partidas também foram definidos. Às 19h30m Internacional x Atlético-MG e Londrina x Fluminense. Os outros dois jogos, Cruzeiro x Grêmio e Flamengo x Paraná, acontecem às 21h45.

Por conta da rodada das eliminatórias, as Séries A e B do Brasileiro não terão jogos entre a última semana de agosto e a primeira de setembro. É provável que as equipes usem seus times reservas, como foi na primeira fase da competição que ocorreu no início do ano. Mesmo se decidirem usar os titulares, a data Fifa vai tirar alguns jogadores das equipes.

O Fluminense deve ter de atuar sem o volante Orejuela, que vem sendo convocado para a seleção equatoriana. Do mesmo modo, o Atlético-MG pode se ver sem o meia-atacante Cazares, que também já foi chamado para defender o Equador neste ano, além do venezuelano Otero, cuja seleção enfrenta a Colômbia no mesmo dia de Brasil x Equador. No Flamengo, há o risco de se perder jogadores de várias nacionalidades.

Além do lateral Trauco e do atacante Guerrero, constantemente convocados pela seleção do Peru, que encara a Bolívia no dia 31, o time rubro-negro poderia se ver sem os colombianos Cuéllar e Berrío, que estiveram no radar das últimas convocações.

Berrío deve ser um dos muitos jogadores rubro-negros que estão fora das quartas de final da Primeira Liga. (Foto: Staff Images / Flamengo)

No caso do Grêmio, há uma boa possibilidade de que o atacante Luan seja convocado. No dia 10, uma quinta-feira, Tite divulgará a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Equador e também contra a Colômbia, em 5 de setembro. O jogo contra o Equador, por sinal, acontecerá na Arena do Grêmio. Mas o time gaúcho não corre risco de ficar sem estádio para a partida na véspera, pela Primeira Liga, já que o mando de campo das quartas de final da competição é do Cruzeiro.