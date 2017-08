Jogo Vasco da Gama x Cruzeiro AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro (0x0)

O árbitro da partida é Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Os auxiliares são: Rogério Pablos Zanardo e Herman Brumel Vani. O quarto árbitro é Vitor Carmona Metestaine. Os árbitros adicionais são: Thiago Duarte Peixoto e Salim Fende Chavez. Todos são de São Paulo.



O Vasco da Gama também está definido pelo técnico Milton Mendes.



A equipe do Cruzeiro já está escalado pelo técnico Mano Menezes.

O jogo entre Vasco da Gama x Cruzeiro acontece no estádio Raulino de Oliveira, valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017. O jogo começara às 20hs.

O último jogo envolvendo as duas equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2015. Jogando no Mineirão, Cruzeiro e Vasco empataram em 2 a 2. Veja como foi a partida:

O meia Elber, jogador formado nas categorias de base do Cruzeiro, falou sobre a importância do resultado positivo fora de casa no encerramento do primeiro turno do Brasileirão: "Contra o Vitória fizemos um bom jogo, criamos várias oportunidades, mas não conseguimos fazer o gol. Se continuarmos jogando como foi contra Palmeiras e Vitória, mas caprichando um pouco mais nas finalizações, tenho certeza que vamos emendar uma boa sequência".

Já o zagueiro Rafael Marques declarou que a história do jogo contra o Cruzeiro será diferente da última partida, onde o time vascaíno perdeu para o Atlético-PR por 1 a 0. "Cada jogo é uma história. O Cruzeiro é uma equipe que joga dentro de casa procurando o ataque, fora também. Tem jogadores de muita qualidade. Talvez não tenham jogadores com tanto poder de marcação, mas se empenham. Sabemos que vai ser um grande jogo".

Notícias do Cruzeiro: O técnico Mano Menezes tem muitos problemas para o jogo de hoje contra o Vasco. Perdeu Alisson e Ezequiel. O primeiro ficou em Belo Horizonte-MG fazendo trabalho de reforço muscular. Rafinha deve jogar em seu lugar. O segundo se recupera de uma pubalgia. Lucas Romero segue na lateral direita. Lucas Silva joga no lugar de Ariel Cabral, machucado. Murilo retorna a titularidade na vaga de Manoel, com dores no pé esquerdo. Bryan substitui Diogo Barbosa, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A grande novidade é Robinho. Meia que estava no departamento médico tratando de uma lesão grau dois no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no início de julho.

Notícias do Vasco: O técnico Milton Mendes tem problemas para escalar o time vascaíno. Ramon, com dores no músculo adutor da coxa não joga. Henrique deve jogar. Bruno Paulista, com dores no tornozelo é dúvida. Wellington deve ser seu substituto.

Vasco da Gama e Cruzeiro tem um histórico de confrontos cercado de muita rivalidade e polêmicas. A maior delas é a última partida do Campeonato Brasileiro de 1974. Os dois times decidiram em um jogo extra quem ficaria com o título, já que no quadrangular final ambos ficaram empatados em número de pontos, 4. Na partida disputada no Maracanã deu Vasco por 2 a 1. Os cruzeirenses questionam um gol anulado marcado pelo volante Zé Carlos, o lance apitado pelo árbitro Armando Marques era legal e o árbitro prejudicou o time mineiro. O empate levaria o jogo para uma prorrogação.

O retrospecto de confrontos entre vascaínos e cruzeirenses é favorável aos mineiros. A história que começou ainda na década de 1920 mostra 91 jogos entre os dois times. O Cruzeiro venceu 33 jogos, o Vasco, 28, e ainda aconteceram 30 empates. Os celestes marcaram 139 gols. Os cruz-maltinos balançaram as redes 122 vezes.