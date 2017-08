Mirando G-4, Londrina e Vila Nova fecham rodada da Série B no Estádio do Café

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA 19ª RODADA DA SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO, A SER DISPUTADO NO ESTÁDIO DO CAFÉ, EM LONDRINA (PR), ÀS 20H.

Nesta segunda-feira (6), às 20h, no Estádio do Café, Londrina e Vila Nova fazem o jogo de encerramento do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A meta de ambos os times é se aproximar da zona de acesso.

A derrota de virada para o líder América-MG fez o Tubarão perder três posições na tabela. Somado aos resultados desta rodada, o Londrina ocupa a 10ª colocação. Um triunfo diante do Vila Nova, porém, pode reconduzir o time paranaense ao grupo dos que brigam pelo G-4.

O Vila Nova teve a sequência de bons resultados interrompida na última rodada ao ser superado pelo Náutico no Serra Dourada. Atualmente na quinta colocação, com 29 pontos, o Alvirrubro volta ao G-4 com uma simples vitória sobre o Londrina. O lateral-esquerdo Gastón volta ao time após cumprir suspensão.

Sem artilheiro, Londrina define substituto

Com 27 pontos, o Tubarão pode ganhar cinco posições caso vença o adversário desta noite. Com a saída de Jonatas Belusso – artilheiro da Série B com 11 gols - para o Al Shabab, da Arábia Saudita, Carlos Henrique assume o comando de ataque contra o Vila Nova.

"Quando termina um ciclo, começa outro. O do Belusso encerrou. Agora começa um novo para o Carlos Henrique, para o Safira, para o Wellisson", disse o técnico Cláudio Tencati.

"Para conseguir acesso, o elenco precisa ser forte. O trabalho na semana foi neste sentido e tenho certeza que faremos um bom jogo”, completou o treinador.

Se fora de casa o Londrina tem sido motivo de preocupação para seus adversários, o mesmo se pode dizer quando o time atua no Estádio do Café. Jogando em seus domínios, o Alviceleste tem a quarta pior campanha da Série B, com apenas duas vitórias, dois derrotas e cinco empates, totalizando 40% de aproveitamento.

Após tropeço, Vila busca recuperação fora de casa

Com a terceira melhor campanha fora de casa, o Tigre aposta no retrospecto ruim do time do time paranaense para voltar ao G-4. O técnico Hemerson Maria não poderá contar com o zagueiro Wesley Mattos, titular em todos os jogos na Série B. O capitão do time foi diagnosticado com um desconforto muscular e acabou vetado pelo departamento médico.

A inesperada derrota para o lanterna Náutico deixou lições para o Colorado. O volante Geovane pregou concentração para o próximo jogo.

“O nosso pensamento é de vencer sempre, é lógico que pecamos um pouco jogando em casa, principalmente contra os times que estão na parte de baixo da tabela, nosso objetivo é alto, mas precisamos ter regularidade nesse campeonato. O Hemerson já nos cobrou, conversou bastante conosco sobre essas situações e vamos continuar trabalhando, para que esses tropeços não voltem a acontecer mais”, ressaltou Geovane.