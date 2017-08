Tencati avalia como 'castigo' derrota do Londrina em casa para Vila Nova

Foto: Gustavo Oliveira/LEC

O Londrina perdeu para o Vila Nova por 1 a 0, na noite desta terça-feira (7), no Estádio do Café, em partida válida pela 19ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória da equipe goiana foi marcado no segundo tempo, por Alípio. Para o treinador Claudio Tencati o Londrina após os primeiros dez minutos, dominou completamente a partida, e definiu como um castigo o gol dos goianos.

"Ficamos sempre mais próximos do gol, fora os dez minutos iniciais de jogo, quando estivemos muito mal. Depois entramos e mandamos no jogo. O castigo veio em uma bola, e tomamos o gol daquela maneira. Estamos tristes pela maneira que perdemos", lamentou.

O técnico analisou o gol sofrido como uma falha de comunicação do sistema defensivo. "Foi uma falha de comunicação, atrela ao sistema, ao Ayrton, ao Edson Silva, ao César, que está por trás. É preciso ter uma percepção. Uma falha geral. Mérito do Vila, que jogou por essa bola. A gente se posicionou mal e tomou o gol", analisou o treinador.

Após o gol, o treinador mexeu na equipe com Thiago Lopes no lugar do atacante Wellisson, Uélber na vaga de Rômulo, e Marcinho substituindo Celsinho. As mudanças de pouco adiantaram e o Londrina não conseguiu chegar ao gol de empate. Tencati explicou as mudanças.

"Faltou um jogador de mais profundidade, mais decisivo. Coloquei o Uélber porque precisava de jogadores de presença de área. A gente rodou a bola, mas não conseguiu infiltrar. O Vila marcou muito forte. Para poder chegar, tinha que ser pelos lados, mas faltou a decisão da última bola", explicou.

O Londrina terminou o primeiro turno na 10ª posição, com 27 pontos, quatro abaixo do G-4. Para a próxima partida, o Tubarão não poderá contar com seu principal jogador, o meia Celsinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará a equipe que busca recuperação diante do Internacional, no sábado (12), às 16h30, no estádio Beira-Rio, pela 20ª rodada da Série B.