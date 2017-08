Juninho aponta gol relâmpago como principal fator para derrota do Juventude: "Foi crucial"

(Foto: Leonardo Heitor / Divulgação Luverdense)

Após quebrar uma sequência de cinco jogos sem vencer na última rodada, o Juventude volta a ter mais um revés na competição. A noite desta terça-feira (08) foi amarga para o Papo. O vilão diante os olhos dos torcedores gaúchos foi o Luverdense. Pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe Mato-grossense venceu o time da serra gaúcha por 1 a 0, no estádio Passo das Emas. Logo cedo, aos três minutos da primeira etapa, Marcos Aurélio, de falta abriu o placar para o time da casa. Placar este que permaneceu até o final.

A verdade é que o Juventude foi desfalcado para o confronto. Sem sete titulares, o técnico Gilmar Dal Pozzo não conseguiu armar uma equipe capaz de furar o bloqueio do Luverdense. Porém, isso não foi desculpa para o camisa 10 da equipe do sul. Em entrevista após o fim do jogo, o meia Juninho analisou a partida. Segundo o jogador, o fato de ter sofrido o gol cedo na partida foi o principal motivo para a derrota. Além disso, Juninho comentou que o campeonato é longo e que continuar o trabalho é preciso.

"O crucial foi termos levado o gol no começo. Tentamos correr atrás, mas não tivemos tranquilidade para conseguir o empate. Mas agora vamos voltar para casa e trabalhar porque ainda tem muito campeonato pela frente", avaliou o jogador.

Com a derrota, o Juventude se mantém na quinta posição com 31 pontos. O clube esmeraldino se mantém na mesma posição parcialmente, pois a rodada continua na próxima sexta-feira (11) e sábado (12). O Jaconero volta à campo no próximo apenas na próxima semana. Dia 19 (sábado), o Ju enfrenta o Vila Nova no estádio Alfredo Jaconi, às 19h00.

Já o Luverdense com os três pontos conquistados subiu uma posição, mas não conseguiu sair da zona de rebaixamento, onde ocupa 17ª colocação e soma 23 pontos. Na próxima rodada, joga contra o CRB no estádio Rei Pelé, também no dia 19, mais cedo, às 16h30.