Internacional recebe Londrina no Beira-Rio para seguir boa fase e manter proximidade da liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, sendo disputada no estádio Beira Rio, em Porto Alegre-RS

Para dar sequência na boa fase momento, o Internacional recebe o Londrina às 16h30 deste sábado (12) no Gigante da Beira-Rio pela abertura do segundo turno da Série B. O Colorado, que fez um primeiro turno de altos e baixos na competição, conseguiu encontrar uma regularidade nas últimas rodadas.

Regularidade que levou a equipe de Guto Ferreira para a vice-liderança da competição com 33 pontos, três pontos de distância do líder América-MG antes de começar a rodada. Até mesmo o fator casa voltou a ganhar força, o time voltou a ser decisivo jogando diante de sua torcida.

Nada como três vitórias consecutivas para a paz voltar ao estádio Beira-Rio. Guto Ferreira não fez mistério durante a preparação do time no decorrer da semana. Na quinta-feira (10), o treinador Colorado deu mais atenção ao sistema defensivo do time. Realizando jogadas de finalizações com o grupo dividido.

Após a atividade, o grupo realizou um treino coletivo. O time titular foi o mesmo que venceu o Guaraní por 2 a 0 no último final de semana.

Expectativa de casa cheia no sábado, saiba mais clicando aqui.

Provável escalação do Inter: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, D'Alessandro, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

Londrina com três volantes em Porto Alegre

O Londrina encerrou o primeiro turno da Série B com duas derrotas. A situação deixou o clube Paranaense na 11ª colocação, com 27 pontos. Se por um lado a equipe de Claudio Tencati está a quatro pontos do G4, por outro também está a quatro pontos da zona de rebaixamento.

Para a partida fora de casa, o Londrina não poderá contar com o meia Celsinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Claudio Tencati confirmou Thiago Lopes na vaga do atleta. Prevendo o adversário atacando o jogo todo, o treinador do LEC vai colocar três atacantes em campo. Bidía se juntará a Jael e Romulo no meio de campo. No ataque o time conta com a velocidade de Artur.

"A ideia é adiantar mais o Jardel e colocar o Elias (Bidía) junto com o Romulo. O Inter tem jogadores muito técnicos e precisamos de exímios marcadores", afirmou Tencati. "A escolha pelo Thiago é que ele é o jogador da infiltração, do um contra um, de carregar a bola e também finalizar. Não podemos ficar só dependendo do Carlos Henrique e do Artur para atacar", explicou o treinador.

Provável escalação do Londrina: César; Reginaldo, Gustavo Silva, Edson Silva e Ayrton; Rômulo, Bidía, Jardel e Thiago Lopes; Artur e Carlos Henrique.

Savio Pereira Sampaio será o arbitro da partida, auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Junior e Daniel Henrique da Silva Andrade, trio do Distrito Federal.

Internacional e Londrina voltam a se encontrar na Série B. No primeiro turno o Colorado venceu por 3 a 0, no estádio do Café. D’Alessandro, de pênalti e Nico López, duas vezes, marcaram os gols da partida.