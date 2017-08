Fez história: Juazeirense se torna primeiro clube baiano a garantir acesso à Série C

Juazeirense é o primeiro clube baiano a conquistar o acesso à Série C do Brasileirão (Foto: Divulgação/América-RN)

Jogando na Arena das Dunas, o América-RN precisava vencer a Juazeirense por três gols de diferença para garantir o acesso à Série C. Depois de fazer 3 a 0 em Juazeiro, o time baiano conseguiu segurar o empate em 1 a 1 neste domingo(13) e garantiu o primeiro acesso de um time baiano à Série C na história.

Mesmo com o estádio com quase 13 mil torcedores - o melhor público da Série D no ano - o Canção não se intimidou e saiu na frente com Salatiel, o Mecão conseguiu o empate com Cascata ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a Juazeirense pela primeira vez estará na disputa da Série C, já o América-RN disputará a Série D novamente em 2018 para buscar uma vaga na Série C - o time foi rebaixado para a Série D em 2016.

Apontado como zebra no confronto - tinha 15 pontos contra 25 do América-RN, que era o melhor time da Série D - o time do interior baiano fez o dever de casa e venceu em casa por 3 a 0 no jogo de ida e administrou a partida de volta para comemorar a vaga na terceira divisão do futebol brasileiro.

O "clima de guerra" começou muito antes da bola rolar, durante a madrugada, os jogadores e comissão técnica da Juazeirense foram acordados com fogos em frente ao seu hotel, uma tática dos torcedores do América-RN. Na entrada no estádio, mais confusão, dessa vez os torcedores do Mecão lançaram objetos no onibus da equipe baiana.

Se pelo lado baiano, o domingo é de muita comemoração pela vaga na Série C; do lado potiguar é uma temporada para ser esquecida: eliminação na primeira fase da Copa do Nordeste, fora das disputas de turno do campeonato estadual e eliminação em casa na Série D, mesmo com a melhor campanha até as quartas-de-final.

Salatiel brilha e Cascata tenta salvar o América-RN

Precisando de três gols para levar a decisão para os penaltis, o América-RN partiu para o ataque desde o primeiro minuto, mas sofria para furar a retranca do time baiano. Sem conseguir chegar até a área tocando, o time da casa começou a arriscar de longe, com Marcos Júnior e Robson que fizeram Tigre fazer ótimas defesas e aparecer como destaque no começo do jogo. E na pressão e apoiado pela torcida, o América-RN acertou o travessão depois de ótima cobrança de falta de Cascata.

O time visitante buscava um contra-ataque para matar o jogo, e conseguiu o gol aos 35 minutos do primeiro tempo. Alex Sandro partiu em velocidade, driblou Richardson e bateu forte, o goleiro Fred espalmou e a bola sobrou para o artilheiro Salatiel, que bateu sem chances, abrindo o placar na Arena das Dunas.

Em desvantagem e precisando de 5 gols, o Mecão foi para o ataque e conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo. Depois de ótima jogada de Cascata, o camisa 10 bateu forte de fora da área, sem chance para Tigre, fazendo 1 a 1.

América-RN parte para o desespero, mas Juazeirense garante o acesso

Precisando de 4 gols para garantir o acesso, o técnico Leandro Campos partiu para o ataque e colocou em campo Geovani, Robert e Sabão. Já a Juazeirense continuava com a mesma tática do primeiro tempo, esperando um contra-ataque para definir a partida e comemorar o acesso.

Com o relógio correndo contra o time da casa, os jogadores começaram a ficar nervosos e os erros de passe começaram a aumentar, melhor para o time visitante que fazia falta e segurava o jogo.

Antes do apito final, Alex Sandro teve a chance de matar o jogo, mas pegou mal na bola e o chute saiu fraco. Já o América-RN na base do desespero buscava jogada induviduais, principalmente com Cascata e cruzamentos na área buscando Tadeu. Apesar do esforço, o time da casa não conseguiu reverter a vantagem do time baiano e viu o clube de Juazeiro comemorar diante de quase 13 mil torcedores americanos.

Salatiel faz gols decisivos e garante o Cancão na Série C

Depois de fazer campanhas ruins na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, a Juazeirense começou bem a disputa da Série D e tinha como um dos principais destaques o atacante Sassá, que acabou sendo vendido para um clube da Coréia do Sul. Para repor a saída, a diretoria do Cancão de Fogo apostou no desconhecido Salatiel.

O jogador tinha passagens por clubes do interior de São Paulo e do Paraná e estava no Panambi, do Rio Grande do Sul.

Depois que chegou, o jogador disputou posição com Robert e acabou sendo decisivo no acesso do Cancão. O camisa 9 marcou 3 gols na Série D, todos na fase de mata-mata. Dois gols contra o América-RN, um na partida de ida e outro no empate que garantiu o acesso; e um diante do Fluminense de Feira-BA no duelo baiano nas oitavas de final.

Bahia consegue o primeiro acesso à Série C

Dos estados do Nordeste, apenas a Bahia nunca havia conquistado um acesso na Série D, desde que ela foi criada, em 2009.

De lá pra cá, alguns times baianos já bateram na trave. O último havia sido o Fluminense de Feira em 2016 - quando foi eliminado nas quartas-de-final para o Volta Redonda-RJ.

Já em 2014 foi a Jacuípense, que foi eliminada nas quartas de final para o Confiança-SE e ficou perto do acesso.

Um dado interessante no Campeonato Brasileiro é que tirando os acessos da dupla BaVi, a Juazeirense foi a primeira equipe do destado a conseguir subir de divisão no futebol nacional.

A temporada 2017

Nem o mais otimista torcedor da Juazeirense poderia acreditar no acesso à Série C no começo da temporada. O clube do interior sofreu nos primeiros meses do ano. O time não conseguiu repetir a boa participação de 2016 no Campeonato Baiano e brigou até as últimas rodadas contra o rebaixamento. O time teve três vitórias (1 a 0 no Flamengo de Guanambi, 1 a 0 no Galícia e 4 a 1 no Bahia de Feira), três empates (1 a 1 com o Jacobina, 2 a 2 com o Atlântico, 0 a 0 com o Vitória da Conquista) e quatro derrotas (2 a 1 para o Vitória, 2 a 1 para o Bahia, 1 a 0 para a Jacuípense e 2 a 1 para o Fluminense de Feira) e ficou apenas na 7ª posição - com essa classificação, o time nem disputaria a Série D em 2018.

Na Copa do Nordeste, a equipe estava no Grupo C com: Sport-PE, River-PI e Sampaio Corrêa-MA. A equipe baiano foi a lanterna do grupo, com apenas uma vitória e cinco derrotas, ficando em 4º lugar no grupo com apenas três pontos. A única vitória da equipe foi diante do Sampaio Corrêa-MA por 3 a 0.

Quando começou a Série D, a história começou a mudar, na primeira fase num grupo que contava com: Souza-PB, Coruripe-AL e Central-PE, o time baiano foi o primeiro colocado, com nove pontos - foram duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. Essa derrota inclusive foi na 6ª rodada, quando o clube baiano já estava garantido na próxima fase e foi derrotado em casa pelo Coruripe-AL por 1 a 0.

Na segunda fase, o time teve um adversário baiano, o Jacobina e depois de empatar fora de casa em 2 a 2, fez o dever de casa e venceu por 3 a 1, garantindo a vaga nas oitavas-de-final. Na fase seguinte, novamente um duelo baiano, dessa vez contra o Fluminense de Feira, um dos favoritos ao acesso. Em Feira de Santana, 3 a 3, num jogo emocionante do começo ao fim. No jogo de volta, em Juazeiro, o empate em 0 a 0 garantiu o time nas quartas-de-final pelo critério do gol marcado fora de casa.

E na disputa pelo acesso, como tinha a pior campanha entre os oito clubes classificados, acabou ficando na chave ao lado do até então favorito, América-RN. E o final da história, todos já conhecem. Vaga na Série C garantida para 2018 e festa em Juazeiro.