Gilmar Dal Pozzo avalia vitória do Juventude pela Série B: "foi um jogo de paciência"

Foto: Arthur Dallegrave / E.C.Juventude

Tentando retornar ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude recebeu o Vila Nova-Go no estádio Alfredo Jaconi na noite desta sexta-feira (18). A vitória por 1 a 0 ainda não coloca o time de Caxias do Sul entre os classificados, mas deixa a equipe mais próxima do objetivo. Tiago Mendes fez o gol da partida.

A partida não foi fácil, o Juventude encarou o time de melhor campanha fora de casa nesta Série B. O time do Alfredo Jaconi encontrou dificuldades para propor o jogo, principalmente na primeira etapa. Gilmar Dal Pozzo, técnico do Juventude, falou sobre as dificuldades enfrentadas pelo time na partida:

“Encontramos dificuldades porque enfrentamos um adversário muito qualificado, que tem o melhor aproveitamento fora de casa. Foi um jogo de paciência, colocamos a bola no chão para poder jogar. Abrimos o Juninho e o Caprini para fazerem as jogadas. Foi um jogo duro. No segundo tempo a mesma coisa, mas mantivemos nossa ideia de jogo. Sabíamos que teríamos uma, no máximo duas chances de gol. Conseguimos a vitória na bola parada, que a gente trabalhou muito durante a semana”, avaliou Gilmar Dal Pozzo.

O torcedor presente no estádio Alfredo Jaconi vaiou a equipe ainda no primeiro tempo. O time manteve a maior posse de bola, mas pouco conseguia criar. O treinador do Ju falou sobre a dificuldade que é a Série B:

“A série B é assim. O torcedor tem que entender. Quando tu enfrenta um adversários que só quer jogar no contra-ataque é complicado. Tivemos muita paciência. O importante foi que nossos jogadores tiveram paciência e rodaram a bola até o momento certo. O futebol é repetição. Repetimos e fomos premiados com a vitória”, disse o técnico.

Ao ser questionado sobre uma possível pressão da torcida, Dal Pozzo disse estar feliz e que o objetivo está sendo cumprido: “Eu estou muito feliz. Quando o presidente e a direção foram me contratar lá em Florianópolis, eles me apresentaram o projeto. Assumimos o Juventude em um momento difícil. O principal objetivo era a montagem do time para a Série B e a permanência do clube na competição. Estamos cumprindo o objetivo. A Série B é muito equilibrada, o Juventude está fazendo uma grande campanha. Estamos a três vitória e um empate da permanência”, finalizou o técnico.

O resultado deixa o Juventude com 34 pontos na 5ª colocação da Série B. O Ju volta a campo na próxima sexta-feira (25). Fora de casa a equipe de Caxias do Sul encara o Paraná às 20h30.